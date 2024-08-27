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台新金：不應合意併購下發動敵意併購 盼金管會表態

2024/8/27 15:48
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（中央社記者謝方娪台北27日電）台新金與新光金達成新新併共識，但中信金宣布對新光金發動敵意併購，金控史上首見雙龍搶珠，金管會陷入兩難局面。台新金總經理林維俊今天表示，若准敵意併購驅逐合意併購，對合意併購雙方為本質上的不公，他公開呼籲金管會明確表態支持合意併購優先。

台新金與新光金22日雙雙舉行董事會通過100%換股合併，中信金隨後於23日宣布擬公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金新台幣4.09元，且首波收購股權上限一舉拉高至51%，金控併購史上首見雙龍搶珠局面，掀起金融市場高度矚目。

台新金今天舉行第2季法人說明會，林維俊於會中發表5大立場，首先，合意併購是雙方經過重重評估，包括財務顧問、精算顧問、會計顧問、人力資源顧問，經過專家評估程序、董事會決議後才完成，應受到優先尊重，若容忍在最後階段突然跑出敵意併購進行干擾、甚至導致破局，台灣未來可能會完全沒有合意併購空間，市場將僅剩敵意併購一途，這有違金管會一再宣示合意併購優先的初衷。

其次，林維俊認為，開放敵意併購規範原意並不是要逼退合意併購，若予以濫用會導致監理失序風險，對金融整併也沒好處，過去20多年來，國內受一次金改、二次金改爭議陰影，金融併購活動不振，導致金融業經營規模擴大和國際化能力受限，因此才於2018年將金控啟動敵意併購的收購門檻從51%降至10%，但當時金管會仍以鼓勵合意併購為優先，鼓勵金控整併用意絕非用以驅趕或壓制合意併購。

第3，林維俊表示，金管會若以開放公平競爭理由同意敵意併購干擾合意併購，等於是在政策上同意以敵意併購驅逐或干擾合意併購，對合意併購雙方是一種本質上的不公平，因敵意併購不僅可任意加價提高合意併購者成本，且第一階段收購只要10%即能達到阻撓目的，對合意併購雙方遵循「開大門、走大路」付出的努力，程序正義有待商榷。

林維俊指出，第4，若容許合意和敵意併購程序並行，即便合意併購最終成功，但因敵意併購方已透過公開收購取得標的公司部分股份，待轉換成合併後新公司股份時，是否可藉此部位干擾新成立的合併公司決策，或金管會又會因個案同意其啟動對合併後新公司的另一波敵意併購，狀況不僅會耗損金融業、造成亂象，也會造成金管會監理困擾。

第5，林維俊強調，他認為金融整併應首重市場穩定及公共利益，「金管會在審視併購方金控大股東適格性時，應有更高道德標準」，中信金以往幾次併購案件，不僅有數起爭議事件涉及訴訟，其實際負責人和親信亦涉入訴訟中，目前還有未結案件，審視大股東適格性應是金管會要考量的因素之一。

林維俊表示，台新金呼籲、也期待金管會明確表態支持合意併購為優先，第三方不應在已經有合意併購的情況下發動敵意併購，才能為所有金融機構未來整併方向立下原則與規矩，讓大家有所遵循。（編輯：楊蘭軒）1130827

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