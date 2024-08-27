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中信金申請公開收購新光金 金管會：9/16前准駁

2024/8/27 19:09
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（中央社記者謝方娪台北27日電）中信金擬發動公開收購新光金，金管會今天表示，依照金控法第36條規定，金管會必須在收到後隔日起15個工作日內作出准駁決定，亦即會在9月16日前對此案作出准駁決定。

台新金與新光金董事會通過換股合併，但中信金閃電出手擬發動對新光金公開收購，讓雙新併橫生變數，金管會也首度遭逢金控合併雙龍搶珠的兩難局面，引發市場高度關注。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，中信金依金控法第36條及金控投資管理辦法相關規定，於26日向金管會申請公開收購新光金，依規定，金管會將須在9月16日前作出准駁決定。

童政彰指出，收到申請案隔日起15個營業日內必須准駁，否則將自動生效的規定，明定於金控法第36條，且於2001年已明文規定，當時立法背景主要考量金控進行轉投資時，市場瞬息萬變，因此賦予主管機關須即時審查的義務，歷來所有轉投資案件都依此規定辦理。

他進一步指出，金控法此條規定是為督促行政機關提升審查效率，因此要求主管機關在15個工作日內若沒准駁，將自動放行，但歷來實務上都沒有自動生效案件，金管會都會善盡審查義務。

至於台新金與新光金通過合意併購，則是依循金融機構合併法規定，依照規定，遞件時程為待股東會通過後，檢具相關書件向金管會提出申請。

童政彰解釋，若金融機構走合意併購，適用的是金融機構合併法，當金融機構選擇公開收購，即回歸金控法第36條及授權訂定的子法辦理，其中，若採非合意併購，前提是資本充足、經營能力佳，本身必須有國際布局能力並負起良好企業社會責任。

對於金控併購史上首見雙龍搶珠，合意併購及非合意併購同步出現，童政彰坦言，這種情況過去實務上沒發生過，但不管合意併購或非合意併購，法制均已完備，對於金融機構申請案，金管會都一視同仁，身為行政主管機關，一定會依法行政。

市場關注，現在情勢是台新金、中信金搶娶新光金，但會否導致最後走向「三合一」局面，童政彰表示，相關推演會涉及併購者及被併購者經營決策，他對個案不評論，但金管會身為主管機關，必須對市場發展有全盤掌握，都有進行想定及推演，但不會也不宜在此對外說明。

他強調，金管會最主要目的是確保金融市場穩定及發展，且在合併過程中，利害關係人權益都必須衡平納入考量。（編輯：林淑媛）1130827

童政彰
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