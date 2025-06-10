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銀行暫停自然人憑證開戶 金管會：強化管理後恢復

2025/6/10 20:51
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（中央社記者蘇思云台北10日電）多家銀行陸續宣布暫停透過自然人憑證開立數位存款帳戶，引發外界關注。金管會今天表示，預計下週找銀行公會、10多家國銀，以及數發部、內政部等開會討論，強化風險管理措施後，後續仍會恢復使用自然人憑證開戶。

金管會今天舉行例行記者會，金管會銀行局長童政彰表示，多家銀行陸續暫停自然人憑證開設數位存款帳戶，但實際上，自然人憑證安全性很高，並沒有問題。

觀察金融業打詐過程中數據，童政彰解釋，整體來看，統計至今年第1季底，金融業警示帳戶有15萬戶，其中約1.6萬戶為數存帳戶，以自然人憑證開戶的約有3400戶。金融機構跟檢警單位調查發現，多數是民眾的自然人憑證，可能被騙或是主動交付到詐騙集團手上，現階段有些銀行先暫停使用，但不能因此完全不用，畢竟「高速公路不安全，不能因此就不讓車子上高速公路」。

童政彰指出，現行金融機構也採取強化措施，像是搭配視訊等作法，但也有金融機構擔心AI技術深度偽造等問題，因此業者也提出精進方式。預計下週找銀行公會、10多家銀行，以及數發部、內政部等開會，看如何強化風險管理措施，後續也會恢復使用自然人憑證開戶。

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數發部今天也發布新聞稿提醒，自然人憑證是1張由內政部所簽發的IC晶片卡，就像網路世界的身分證，可用來辦理各種政府服務或身分驗證。

數發部指出，雖然數發部並非自然人憑證的發證單位，但是作為全台數位經濟的主管機關，必須提醒民眾，不要把自然人憑證卡片交給他人保管或使用，就好比絕對不能把個人金融卡及密碼交給他人一樣。（編輯：林家嫻）1140610

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