35家業者願進駐亞資中心 金管會擬設3大業務工作坊

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（中央社記者羅元駿台北27日電）金管會主委彭金隆今天表示，在推動亞洲資產管理中心高雄專區進度部分，目前已有35家表達進駐專區意願，預計7月正式開辦；另外，也將設立私人銀行、家族辦公室與OBU財管業務3大工作坊，擴大台灣資產管理市場的廣度及深度。此外，金管會預計10月舉辦台灣週，吸引國際資金。

彭金隆今天主持端午節前金管會例行記者會，他分享上任滿1年的政策成果，並揭露亞洲資產管理中心的最新進度。

金管會截至今年3月底，金融業資產管理規模已近新台幣34兆元，較亞資中心計畫推動前增加約2.3兆元；並已完成25項法（令）規鬆綁。

彭金隆指出，金管會成立亞洲資產管理專區後，目前已經開放38項的試辦業務，有15家銀行、5家證券商、10家投信投顧業者及5家壽險業者，合計共35家表達進駐專區意願，近期也有2家會計師事務所宣布將有專職團隊進駐專區，更有3家國際級金融機構擬在台灣設立區域中心。

彭金隆表示，金管會在4月初公布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」後，申請試辦的業者審核時程預計在6月公布、7月可正式開辦。

彭金隆說，金管會將全面開放私人銀行業務，後續也核准3家，另有4家送件申請中。另外，台版的TISA帳戶（台灣個人投資儲蓄帳戶）部分，則是請集保結算所及公會密集推演中，預計6月或7月可正式上線，對於爭取更多租稅優惠持正向樂觀看待。

彭金隆說，過去提到台灣發展亞資中心很多人覺得不可能，但根據金融研訓院調查顯示，有51%的人認為會成功、8成的人表示支持。他說，這是好的開始，「如果別人不來幫你，是因爲不夠努力，但只要夠努力，其他人就會來幫助你。」

金管會銀行局長童政彰說明，亞資中心銀行業務推動小組將成立3大任務工作坊。首先是台灣的存款高達新台幣60兆元，因此成立私人銀行業務工作坊的目標為推出「財管3.0」，希望未來銀行人員要結合各方面的專業知識，當客戶有需求時，銀行工作團隊能給出全方位的解決方案（total solution）。

童政彰補充說明，「財管1.0」是指銀行專注銷售商品給客戶，到了「財管2.0」則是銀行擁有設計商品的能力，「財管3.0」則是希望銀行行員能提供total solution給客戶。

後續也將成立家族辦公室業務工作坊，童政彰介紹，家族辦公室更是重中之重，家族的傳承是銀行最為看重的，當中小企業主想要平順傳承接班時，讓接班人能夠穩健經營企業外，也要肩負社會應有責任；因此，金管會希望打造適合台灣發展的家族辦公室方案。

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最後則是成立OBU財富管理業務工作坊，童政彰表示，OBU（境外金融中心）要結合OSU（證券國際業務分公司）和OIU（保險國際業務分公司），成為OAMU（境外資產管理分行）以吸引海外資金回流。

金管會強調，期望透過整合多元資源，推動各類金融商品與服務的創新與串聯，擴大台灣資產管理市場的廣度及深度，帶動台灣整體產業及經濟的正向發展，力拚「2年有感、4年有變、6年有成」，穩步邁向亞洲資產管理中心目標。（編輯：潘羿菁）1140527