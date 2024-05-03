核三1號機7月除役 王美花：森霸大潭等新增機組上線

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（中央社記者劉千綾台北3日電）核三廠1號機依法將於今年7月停機除役，經濟部長王美花表示，今年新增的森霸電廠二期、大潭電廠的9號和7號機等陸續上線，新增機組會比除役還要多，面對台商回台、半導體產業帶動用電成長，經濟部持續滾動檢討電力需求。

王美花今天在自由時報「官我什麼事」節目中表示，依法規定，核電廠運轉年限為40年，核三廠1號機今年停機，2號機則是明年除役，因此電力調度需要提早規劃與準備，總統蔡英文上任後核定新增機組有1700萬瓩。

王美花指出，近年台商回台、半導體產業持續投資帶動用電需求，經濟部也持續滾動性檢討能源準備的工作，此外今年森霸電廠二期、大潭電廠的9號機、7號機等陸續上線，新增機組會比除役還要多。

至於各界對能源議題的意見分歧，王美花表示，外界對能源政策有不同的意見，但另一方面，卻因為意見不同認為現在能源政策就會缺電，造成許多人會把不是缺電的問題講成缺電。

她以403花蓮強震為例，由於地震導致電廠機組故障，造成短期電力吃緊，台電已用最快速度修復，「不能無限上綱說是缺電」；電力系統難免會遇到設備故障等，全世界都是如此，經濟部或台電就事論事，希望各界更清楚了解電力系統。

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520新內閣即將上任，王美花回憶，擔任次長到部長的這段時間，國際局勢波動，遭逢疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭等，經濟部運用最快的效率吸引台商回台，帶動在台的供應鏈更穩固、緊密，另外也在通膨升溫的環境下穩定社會物價，她認為與經濟部員工一起克服許多難題、共同進步，是值得紀念的一段歷程。

對即將接任的經濟部長郭智輝，王美花認為出身產業界的他，應該會有創新、突破性的想法，結合經濟部員工的專業，相信未來施政會有更好的成績，帶來新氣象；她表示，會讓郭智輝在交接時了解相關業務，「經濟部要從晶圓廠管到菜市場」，業務涵蓋國家政策、高科技產業、庶民需求和水電等基礎建設。（編輯：林淑媛）1130503