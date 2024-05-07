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中國經濟不景氣 國銀大陸分行放款餘額衰退

2024/5/7 21:57
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（中央社記者謝方娪台北7日電）中國經濟不景氣，影響國銀大陸地區分行授信動能。金管會今天揭露，本國銀行4大授信單位中，僅大陸地區分行3月放款呈現衰退，放款餘額降至新台幣2313億元。

本國銀行有4大授信單位，包括國內總分行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸地區分行。

金管會今天公布國銀稅前盈餘及資產品質概況，今年首季全體國銀稅前盈餘達1425億元，創歷年同期新高，年增12.6%，其中國內總分行獲利貢獻比高達78.8%，首季稅前盈餘達1122.8億元，年增21%。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會分析，國銀首季稅前盈餘寫歷年同期新高，雖然利息淨收益下滑，但因金融市場交易熱絡，挹注國銀財管手續費收入，加上銀行投資及其他淨收益成長，推升國銀獲利。

海外分行首季稅前盈餘達167.6億元，年增9.2%。至於OBU及大陸地區分行首季稅前盈餘雙雙不敵2023年同期，OBU今年首季稅前盈餘118.1億元，年減近3成，大陸地區分行首季稅前盈餘僅16.5億元，年減6.1%。

林志吉指出，因央行升息，墊高OBU與國內DBU往來的利息成本，加上海外授信呆帳費用增加，影響OBU獲利表現；大陸地區分行首季稅前盈餘雖年減6.1%，實際僅年減1.1億元，變動不大，但大陸地區分行3月稅前盈餘5.4億元，低於2月的5.6億元，主因呆帳費用增加所致。

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國銀3月放款餘額增加4634.29億元，創26個月新高，其中以國內總分行放款月增3811億元最高，OBU及海外分行放款分別月增497億元及336億元，僅大陸地區分行放款月減10億元，為國銀4大授信單位中唯一呈現衰退者，帶動大陸地區分行放款餘額降至2313億元。

林志吉表示，可能因中國經濟持續不景氣，有部分企業貸款到期沒有續借，導致大陸地區分行授信餘額下滑。（編輯：張均懋）1130507

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