經濟熱了 國銀3月放款增4634億創26個月新高

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（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會統計，今年3月國銀存款總額增加新台幣5587.06億元，創近3個月新高，反映部分投資人可能調整資產配置投入ETF申購熱潮，國銀放款餘額月增4634.29億元，創26個月新高，反映經濟活動熱絡。

金管會今天公布，截至今年3月底止，38家本國銀行放款總餘額達39兆5909億元，月增4634.29億元，月增額一舉創下近26個月新高，存款總額近56兆1065億元，月增5587.06億元，月增額創近3個月新高，3月底國銀存放比達70.56%，月增0.12個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，3月國銀放款增加4634.29億元，若以對象別看，以對民營企業放款月增2036億元最大宗，其中主要資金用途均是用於營運週轉，顯示經濟活動相對活絡，主計總處日前公布最新經濟預測，亦上修今年台灣經濟成長率至3.43%。

若從用途別觀察，3月國銀新增放款中，以週轉金放款月增3183億元動能最強，帶動週轉金放款餘額突破20兆元大關、達20兆1228億元，創史上新高，其次為購置不動產放款月增983億元，購置動產放款月增304億元。

值得注意的是，企業投資亦月增164億元，月增額為近18個月新高，帶動企業投資放款餘額達8188億元，創歷年第4高水位。

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存款方面，林志吉分析，因電子業、政府4大基金及民間證投信基金等大戶在3月有資金調度，加上電子業有貨款收入，帶動國銀存款總額增加。

外界關注，國銀3月存款水位變化，是否反映00940（元大台灣價值高息）及00939（統一台灣高息動能）申購熱潮，林志吉表示，不排除與ETF熱潮有關，若有部分投資人處理現有股票或海外基金部位，調整資產配置參與台股ETF申購，即可能帶動國銀存款總額成長。（編輯：潘羿菁）1130507