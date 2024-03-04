台積電大漲36元以725元寫新天價 台股19305點創新高
2024/3/4 13:50（3/4 14:51 更新）
（中央社記者吳家豪台北4日電）台股今天開高走高，電子權值股台積電衝上725元歷史新天價，網通等族群多檔個股漲停，加權指數盤中觸及19333.39點續寫新高，終場收在19305.31點，大漲369.38點，漲幅1.95%，成交值新台幣4853.83億元。
電子類股指數今天勁揚2.96%，扮演多頭火種，成交比重超過72%；金融類股指數收盤漲0.07%，代表中小型股的櫃買指數漲0.55%。非金電族群相對弱勢，塑膠、鋼鐵、生技類股指數終場分別下跌0.88%、0.22%、0.2%。
晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）1日勁揚逾4%，今天股價跳空開高25元，盤中漲勢擴大，終場收在725元，漲幅高達5.22%，成交量超過8.8萬張。
IC設計廠聯發科在人工智慧（AI）領域布局廣泛，獲外資看好成長性，今天股價漲逾4%，收1150元，帶動其他IC設計類股包括瑞昱、智原漲逾1%。
AI指標股仁寶傳出獲戴爾AI PC（人工智慧電腦）訂單，今天股價上漲3.54%，以38元作收。網通類股的正文、仲琦、兆赫今天同步收漲停，台揚終場漲幅超過7%。
富邦投顧指出，台股各期均線呈現多頭排列，多方架構尚未改變，本週可留意美國失業率數據、美股財報及台股法人說明會等事項。（編輯：張均懋）1130304
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