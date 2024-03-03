超商雙雄中國布局兩樣情 全家減少投資、統一超擴張

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（中央社記者何秀玲台北3日電）統一超商和全家布局中國市場兩樣情，近期分別公告要增資或減少投資城市。專家表示，統一超在中國經營策略，可能有新的計畫並看好當地市場；全家則擬減少投資，應是先前擴張太快，面對實體店和電商激烈競爭，期望降低管理成本。

統一超日前公告，擬增資人民幣7億元，希望挹注上海及浙江7-ELEVEN營運。根據統一超2023年前3季財報，上海與浙江7-11分別虧損新台幣1.6億元及1.37億元。

以店數來看，統一超早在2009年成立統一超商（上海） 便利有限公司，2017年取得浙江省7-11經營授權。展店數截至今年1月底，上海7-11共251家、浙江7-11共141家，僅近400店，與統一超台灣7-11今年將突破7000家相較，兩岸經營情況截然不同。

商管財經專家李世珍指出，統一超增資上海、浙江7-11，代表仍看好中國大陸的市場發展，也表示在中國大陸策略或許有新的計畫值得支持。

全家日前則宣布，擬調整轉投資的中國全家便利商店投資架構，將透過新設的華東合資公司，從原本9個投資城市減少至4個，以提升轉投資效益。

李世珍認為，全家減少投資，將原本合資公司經營的5個城市，改由頂新集團旗下頂全接手，在廣州、成都、深圳、北京、東莞等城市先把店點交出去，可能可減少在中國配置的管理人力與投資。

一位不具名的專家分析認為，全家2003年與頂新合資在中國9個城市開店，經過20年後去年底店數已達2691家，擴張太快，只是中國市場經歷疫情，消費市場被電商與外送瓜分，超商市場面臨嚴峻考驗，不如減少投資城市，聚焦華東市場。

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李世珍指出，台商在大陸經營通常面對兩個問題，一個是經營環境不如預期，另一個是台灣戰線擴太大，無力或無人顧及；加上中國大陸市場特性不同，大型實體店、電商、大陸品牌店發展蓬勃，尤其是電商更是競爭激烈。

另外，李世珍表示，中國大陸各省無論是超商或超市，都有中國本土自己發展而生的品牌，都是向台灣的7-11、全家學習甚至複製商業模式，因此到中國發展的日商或台商超商，如何因地制宜，以爭取一席之地，成為業者經營發展課題之一。（編輯：張良知、林淑媛）1130303