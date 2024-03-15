超商去年營業額破4000億、連14年創新高 台灣店數密度僅次南韓

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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部表示，受惠展店速度加快，推升2023年便利商店營業額達新台幣4126億元，連14年創新高，單店營業額更一舉突破3000萬元大關。根據統計，全台有逾1.3萬家便利商店，平均每1703人就有1間便利商店，密度僅次於南韓。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊指出，台灣便利商店門市普及，民生用品種類眾多、24小時全年無休及服務多元化等特點，已成為民眾生活中重要一環，近年更隨消費者需求，發展各式複合店型、增加行銷活動與強化支付便利性。

統計處表示，2023年便利商店營業額攀升至4126億元，連續14年創新高，單店營業額突破3000萬元，近4年更在加快展店速度、深耕會員生態圈，以及聯名合作製造話題，吸引嘗鮮族群下，2020至2023年平均成長達5.6%，表現優於疫情前4年的4.1%。

統計處表示，隨著業者積極展店，台灣便利商店數逐年攀升，根據流通快訊統計，2023年12月底達1萬3706家，平均每1703人就有1間便利商店。

和鄰近國家相比，南韓2022年便利商店數有5萬7617家，平均每897人就有1間便利商店，密集度高於台灣；日本受高齡化及少子化因素影響，放慢展店速度，近7年維持在5.6萬家上下，2023年平均每2200人擁有1間便利商店，密集度排名第3。

觀察便利商店商品銷售結構，統計處表示，以飲料、菸酒類占比約6成最高，但近年來便利商店積極推出各式聯名食品，提升消費者嘗鮮的意願，且在民眾健康意識抬頭下，引進多項保健食品銷售，推升食品業績持續躍升。

統計處表示，食品類占便利商店營收比率更從2016年的25.4%，2022年上升至31.9%，增加6.5個百分點，占比上升幅度居各類貨品之冠，進而壓縮飲料、菸酒類占比呈現下滑態勢。

就近5年各月營收觀察，統計處表示，除2021年因國內三級警戒施行，營收走勢異於常態外，之後隨疫情影響式微，民眾生活回歸常軌，營收逐步回歸常態的淡旺季，前3大銷售旺季集中於1月及7至8月，其中1月因布局圍爐商機，7、8月為暑假出遊、高溫體感商機，皆為推升營收高峰主因。（編輯：張均懋）1130315