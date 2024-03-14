超商教育訓練產品展示加熱菸 衛生局稽查將重罰

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北14日電）某超商辦教育訓練時展示疑違法輸入的加熱菸組合元件，經稽查告誡，今天仍展示；衛生局說，除發函業者不得繼續違法，蒐證後依菸害防制法可重罰1000萬至5000萬元。

衛生局晚間發布新聞表示，13日接獲通報，有菸草公司疑似違法輸入加熱菸，並在五股區工商展覽中心教育訓練會展示。

衛生局健康管理科科長陳欣蓉晚間接受中央社記者電訪表示，菸害防制法全面禁止電子煙及未經風險評估的加熱菸，製造、輸入、販賣、供應，連展示、廣告及使用都違法。據報，立即派員無預警到場，強行進入稽查，查獲桌上展示非法輸入加熱菸組合元件。

衛生局說，本案是多名家長及年輕人向董氏基金會檢舉，有菸商藉知名便利商店產品展示會，直接向加盟主、直營店主、工讀生行銷加熱菸，引起家長不滿憤而檢舉。

衛生局說，稽查員昨天以迅雷不及掩耳，立即拍照與錄影存證，也告誡超商、菸商不得違法。吹哨者說，稽查人員昨天走後，菸商不聽告誡，今天也繼續向工讀生行銷加熱菸。

衛生局說，今天再度前往稽查，但遭業者拒絕進入，稽查員只能在門外持續蒐證。

國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰今晚接受中央社記者電訪表示，加熱菸尚未在台合法上市，菸商的行為已嚴重觸法，且明目張膽的挑戰法律，市府務必依事實嚴懲菸商。

黨團副書記長蔡淑君以新聞稿說，參加展示會的超商員工，年齡最小可至16歲，她身為家長，對菸商危害下一代的行為表達憤怒；除籲請市府重罰外，也請中央介入調查，遏止菸商再犯。

衛生局說，將彙整證據後，請菸商、超商到案說明，並將依照違反菸害防制法，處罰菸商與超商，最高可處新台幣1000萬元至5000萬元罰鍰。（編輯：張銘坤）1130314