民代爆林口特教學校藏高壓變電箱 疑致5教師罹癌

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇、曾智怡新北5日電）國民黨新北市議員蔡淑君表示，去年林口停電時台電竟到特教學校搶修，此時才知道校內藏了供附近社區電的高壓變電箱，疑和近年校內5教師罹癌有關，校方盼台電遷離。

台電表示，區處人員回報當初設置高壓變電箱即有和用戶說明，由於高壓容量大，也會供給其他配電場所，串連成環路，否則單一饋線只供給一處，不僅容量浪費，一旦發生故障也不能快速轉供，供電可靠度隨之降低。若有需要，台電會配合遷移，但依營業規則需負擔一半遷移費用。

蔡淑君今天接受媒體聯訪表示，林口區南勢里社區約5000戶於去年大停電，新北市立新北特殊教育學校的校長晚間突然接到通報，台電要進學校搶修，才知道大型的高壓變電箱藏在學校，供附近社區使用。

她表示，校方質疑近年來有5名老師接連罹癌，兩人已往生，師生擔心電磁波可能有危害，希望遷移，以確保師生健康。

她表示，在她召開協調會下，台電去年11月稱外遷費用新台幣380萬元，台電和教育局各負擔一半；台電12月改稱是500萬元，今年2月又以公文稱需1363萬元，她合理懷疑台電根本不想遷。

新北市教育局表示，教局多次與校方共同協調台電遷移，但未獲台電允諾，但據了解台電設置電箱並未取得學校書面同意，校方也無管理權限，基於管用統一原則，建議台電另覓他處置放高壓電箱。

教育局表示，台電於協調會中稱此高壓電箱為供電中繼站點，提供校外社區用電，基於管用統一原則，校方因無權管理電箱，現況又置放於校內，教局建議台電應規劃合適遷移地點，以符管用原則。

教育局表示，台電表示遷移費用高達1362萬元，且只負擔半數，此已造成校方沉重且不合理負擔，倘若電箱功能由校外民眾使用，應由台電公司全權負責，若涉及校內管線部份，遷移可由教局協處。（編輯：林恕暉）1130305