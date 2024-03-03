統一超全家爭霸 超商市場走向強者愈強「馬太效應」

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（中央社記者何秀玲台北3日電）統一超2023年財報出爐，無論店數或是超商本業營收都穩坐超商龍頭，本業營收更將逼近新台幣2000億元大關，店數今年目標將達7111家。

超商業者認為，台灣超商逐漸走向強者愈強的「馬太效應」，在中國市場也是如此。

統一超旗下台灣7-ELEVEN，在2023年已達6859家，統一超董事長羅智先日前透露，2024年底前將達到7111店，象徵店名7-11，穩坐超商龍頭之位。以超商老二全家店數來看，2023年總店舖數達4234家，與統一超相比，還差距超過2000家。

從統一超的超商本業營收觀察，2023年已達新台幣1976.6億元，年增8.08%，同樣穩坐超商龍頭，全家2023年營收為996.1億元，顯見國內超商老大與老二間，還是有很大差距。

不過，在台灣一直是超商老二的全家，在中國市場表現則不同。全家2003年與頂新集團以合資公司進軍中國，開設全家便利商店，經營9個城市，在疫情前是中國超商店數第三大，當時有2500家，因比台灣統一超提早布局，實力不容小覷。

截至2023年底，中國全家有2691家，但值得注意的是，台灣全家今年2月底公告，近年中國環境改變大，也愈趨嚴峻，評估各地區投資效益，決定重整中國投資架構，讓投資城市9個變4個，店數為2114家，其餘5個則由頂新獨資經營。

至於台灣統一超在2009年正式進軍上海，2017年取得浙江7-11經營授權，從財報上來觀察，統一超上海和浙江7-11，2022年分別虧損新台幣2.95億和2億元；2023年則虧損2.11億元和1.92億元，正逐步縮減虧損。

今年2月統一超公告，將在此兩城市增資人民幣7億元，目前店數近400家，雖然與台灣全家投資在中國投資的家數相比，也有一段路要追，但專家認為，看得出統一超在中國市場有機會漸入佳境，不難看出羅智先對中國市場的期待。（編輯：林淑媛）1130303