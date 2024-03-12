全家2023年每股賺7.22元 擬配息5.8元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北12日電）全家便利商店今天公告2023年財報，營收為新台幣996.1億元，稅後純益為新台幣16.1億元，年減12.45%，每股純益（EPS）為7.22元，今年擬配發現金股利5.8元，配發率80.3%。

全家表示，2023年獲利減少，是因2022年認列台中烏日土地處分利益3.68億元，而墊高基期，同時轉投資事業的長家國際食品去年底甫稼動而有資本支出等因素。

全家也提到，超商本業營收為940.9億元，年增9.6%，受惠於去年持續展店，總店數達4234家，加上產品差異化布局，包含泛鮮食（一般鮮食加上現做調理食品，如咖啡和霜淇淋）、自有品牌FamiCollection、會員數位服務等，帶動既存店業績成長創歷年新高。

全家表示，加上轉投資事業的全台物流、福比麵包與晉欣食品、全餐國際餐飲皆表現亮眼，貢獻集團營收成長。

全家2023年力推泛鮮食產品，而差異化有成，以名店網紅聯名、分眾新市場、鮮食品牌化、新型態熟食區4大策略，推升泛鮮食業績營收年增超過2成，營收占比突破33%。

全家會員人數2023年也突破1750萬人，去年將點數品牌化，以「Fa點」強化品牌認知度，更開通點數折抵公費代收等功能，有效提升點數價值；且持續開發會員獨家服務，使會員營收占整體維持在50%。

展望2024年，全家表示，將持續展店，並深耕鮮食競爭力，強化在地採購、分眾新市場的開發，也將持續優化APP功能，以對應多元消費族群進行全面升級。（編輯：潘羿菁）1130312