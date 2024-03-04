黃天牧：美降息時機無法判斷 金融機構要注意風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北4日電）美國1月消費者物價指數（CPI）降溫不如預期，市場憂心美國降息時點可能延後，讓壽險業避險成本居高不下。金管會主委黃天牧今天表示，利率和匯率是金融業營運重要考慮，美國何時降息無法判斷，金融機構要審慎注意風險。

今年1月新台幣貶值5.66角，若在完全不避險下，整體壽險業1月有高達新台幣2395億元兌換利益，但因台美利差擴大，壽險業避險成本持續走高，單月避險工具換匯成本高達390億元，再加上提存226億元外匯價格變動準備金，讓壽險業1月淨匯兌影響數為負202億元。

黃天牧今天赴立法院財政委員會報告業務概況，並備質詢。他在會前接受媒體訪問表示，利率及匯率一直是金融業營運上的重要考慮，過去對於金融業在高利率時期，金管會已有提醒相關風險，現在美國聯準會（Fed）何時降息非金管會能判斷，金融機構還是應審慎注意風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問，金管會是否會憂心美國延後降息時點，讓壽險業避險成本居高不下，影響獲利，黃天牧表示，除了避險成本面的利率外，還有匯率要考慮，應綜合檢視，就避險而言，過去壽險業已有和金管會討論出相對降低成本的機制，若未來業者有其他想法，可再與金管會討論。

金管會保險局長施瓊華指出，現有機制是外匯價格變動準備金，壽險業可藉此一定程度平穩損益，目前保險局還沒看到壽險公會提出其他建議，若公會提建議，會再檢視是否為監理機關權責可處理的措施，再進行研議。（編輯：郭無患）1130304