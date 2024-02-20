金管會：動子公司上繳盈餘增資新壽 要考慮子公司發展

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（中央社記者謝方娪台北20日電）新光金擬提前至首季完成對新壽增資新台幣70億元，但資金來源主要為其餘子公司上繳盈餘，而非金控發行新股現增。金管會今天表示，是否認可待財務改善計畫送來再評估，但此方法要考慮整體金控底下子公司發展。

為改善新壽資本不足困境，新光金19日下午召開臨時董事會，主要將以銀行及證券子公司上繳盈餘對新壽增資，獨董許永明在會中表達，公司作法將不利銀行及證券子公司未來發展，且置新光金於法遵風險，顯示新光金大股東吳東進派及改革派董事意見分歧。

對於新光金董事會決議提前至首季完成對新壽70億元增資，但資金來源主要為銀行及證券子公司上繳的盈餘，而非金控發行新股現金增資，外界關注金管會態度，金管會保險局長施瓊華今天表示，會待新壽將財務改善計畫送至保險局，再進行評估。

施瓊華表示，其餘子公司上繳盈餘至金控，回歸相關業務局依規定去審，但新光金擬以其餘子公司上繳的盈餘替新壽增資，自己要考慮到整體金控底下子公司的狀況。

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新光金及新壽經營層已在農曆春節前、即2月7日拜會金管會，施瓊華表示，金管會當日和新光金及新壽溝通的調性，和金管會主委黃天牧在新春記者會表達的立場相同。

黃天牧在新春記者會曾公開提點新光金及新壽，當金融機構有增資需求，主要股東理所當然應優先現金增資，沒有任何理由；且新壽先前對金管會承諾過2023年至2025年將每年現金增資70億元，金管會對此事不容打任何折扣。（編輯：楊凱翔）1130220