產險公會估今年簽單保費2577億年增6% 再寫新高

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（中央社記者謝方娪台北20日電）走過防疫雙險風暴，2023年產險業簽單保費收入達新台幣2437億元，創歷史新高，年增逾1成。產險公會對今年業績展望樂觀，預估今年簽單保費可達2577億元，續寫歷史新高，年增率估可達6%。

產險公會今天舉行新春團拜，產險公司高層雲集，金管會保險局長施瓊華、金管會保險局副局長林志憲、金管會保險局產險監理組長陳嵐君、保發中心董事長簡仲明、壽險公會秘書長林金樹、壽險公會副秘書長金憶惠等均受邀出席。

產險公會理事長李松季致詞時表示，去年此時他與產險業正為防疫險四處奔走陳情，加上金管會努力協助溝通，向行政院及衛福部爭取修改「法定傳染病」定義，期盼讓業者早日止血。他也笑說，今年打紅領帶出席新春團拜的業者，比去年增加很多。

李松季指出，過去一年產險業不僅善盡賠付責任，充分發揮社會安全網功能，也揮別疫情嚴峻挑戰，秉持再出發精神，調整經營策略與步伐，重新交出亮麗成績單。

根據產險公會統計，2023年全年產險業簽單保費收入達2437億元，締造史上新高，年增逾1成，其中，火險、運輸險、漁船險、航空險、工程險均展現雙位數強勁成長動能。

展望今年，產險公會預估，雖然國內外政經環境仍受外在因素干擾，具不確定性，但樂觀預期今年全年產險業簽單保費收入仍可達2577億元，年增140億元，再寫新高，預估年增率落在6%。

施瓊華致詞時提到，產險業走過防疫險難關，已將資本適足率及淨值比全數拉回至符合法定標準，充分展現產業韌性，且去年產險業簽單保費收入逾2400億元，年增逾1成，業績持續提升，對此給予肯定。面對再保成本攀高，施瓊華期待產險業協助客戶落實損害防阻，以獲得較佳保費。

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施瓊華也表示，保險業歷經疫情及升息，挑戰相對多元且複雜，面對升息循環尚未結束，她提醒產險業未來一年仍要如履薄冰，審慎、穩健前行。

簡仲明致詞時提到，產險業歷經防疫險挑戰後，今年有2項挑戰值得關注，首先，因應2026年接軌IFRS 17，產險業今年將進入平行測試期，檢驗系統建置是否完備，希望業者留意接軌作業面是否順暢，以利未來業務發展。其次，因應氣候變遷，將產生新興風險，同樣值得留意。（編輯：趙蔚蘭）1130220