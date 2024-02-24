350萬件住火險保單電子化 產險公會拚今年達陣

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（中央社記者謝方娪台北24日電）永續浪潮來襲，金管會攜手產險公會推動住火險保單電子化，目前有7家先導銀行響應。金管會保險局長施瓊華預計下半年退休，她表示，保單電子化是她心心念念推動的事，希望產險業繼續支持，鼓勵保戶多使用電子保單。

截至2023年底止，全台住宅地震險有效保單共350.4萬件，絕大部分來自銀行押貸業務。考量住宅險保單耗費大量用紙及印刷油墨，且保戶每年收到的保單內容僅保險期間不同，年年印製紙本保單較不經濟又不環保，金管會攜手產險公會及保發中心推動住火險保單電子化。

施瓊華表示，保單電子化是她心心念念在推動的事，財產保險均為一年一保，每年寄發紙本保單成本很高，當保單走向電子化，除了可節省紙本成本，亦是響應永續金融精神。

施瓊華提到，在過去幾年努力下，產險業從強制車險電子保險證開始，再走向電子保單，接下來需要產險業繼續支持，鼓勵保戶多使用電子保險單，讓保單電子化政策可繼續推行下去。

產險公會理事長李松季表示，住火險保單電子化，「產險業已差不多走到最後一哩路」，每家產險公司背後都有往來銀行，希望各產險公司鼓勵銀行業全數加入，力拚今年達成350萬張住火險保單全面電子化目標。

李松季說，先前代理金融總會理事長一職時，向金管會主委黃天牧建議推動住火險保單電子化，「試想房貸30年，年年收到住火險紙本保單，要砍多少樹？」他感謝黃天牧明快同意，施瓊華劍及履及指示保發中心協助並克服法規限制，保代公會近期亦將幫忙協助排除銀行保代內稽內控適法性顧慮。

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產險公會和保發中心協助推動住火險保單電子化，截至目前為止，已有7家先導銀行及16家產險公司響應。7家先導銀行包括兆豐銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、華南銀行、元大銀行及彰化銀行。

產險公會表示，未來在金管會及相關單位協助下，加上產險公會及各產險公司加強宣導，目標希望能讓所有承作住宅押貸業務的銀行通路皆能響應，以充分發揮節能減碳效益，符合ESG（環境、社會、公司治理）精神及綠色金融潮流。（編輯：潘羿菁、張良知）1130224