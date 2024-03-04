黃天牧：台股漲幅亞洲第2 資本市場基本面最重要

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（中央社記者謝方娪台北4日電）台股本週挑戰收盤站穩萬九大關，金管會主委黃天牧表示，台股今年以來漲幅在亞洲主要市場僅次日本，表現相對穩健；對於市場預期美國今年有望降息，他認為對利率變化靜觀其變，資本市場基本面還是最重要。

台股1日收在18935.93點，距離萬九僅剩一步之遙，本週力拚收盤站穩萬九大關。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行業務概況報告並備質詢，他在會前接受媒體聯訪表示，監理機關不適合評論股價，他尊重市場機制；自今年初至目前為止，台股漲幅在亞洲僅次於日本，金管會認為表現還是相對穩健。

黃天牧表示，他不評論台股前景樂觀或悲觀，投資人任何階段都要注意風險、審慎選股；回顧過去一年，台股主要由AI相關類股及發展趨勢帶動，今年AI產業在全球應還是有一定程度熱度及發展上的正面趨勢，就讓市場去反應趨勢。

對於市場預期美國今年將啟動降息，黃天牧提到，一般國際間認為降息對資本市場相對有更多誘因，但過去這1、2年間利率相對處高檔，台股仍相對有表現，顯示資本市場還是基本面最重要，針對全球主要市場利率降低或維持，金管會靜觀其變。

近年國內掀起ETF投資熱潮，根據金管會統計，截至今年1月底止，台灣ETF市場規模已達新台幣4兆179億元，占整體境內基金規模6兆9746億元的57.61%，且ETF市場規模年增1兆5451億元，增幅高達62.48%。

黃天牧指出，金管會已強化收益平準金機制，讓資訊揭露更透明、符合ETF績效，國際證券監理官組織（IOSCO）先前對ETF建立監理原則，包括產品結構、資訊揭露、流動性管理等，證期局已有參考國際，針對ETF強化監理有相應規劃。

黃天牧進一步表示，金管會後續亦會強化教育宣導，希望投資人更重視ETF本身的商品特質及風險，另一方面，證期局今年也會研議開放主動式ETF。

金管會證期局副局長高晶萍表示，證期局已請投信投顧公會蒐集各國資料，研議規劃是否要推動主動式或多重資產ETF，後續會再根據公會建議，評估適時推出。（編輯：張均懋）1130304