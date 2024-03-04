更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股
首頁 / 產經

黃天牧：台股漲幅亞洲第2 資本市場基本面最重要

2024/3/4 10:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北4日電）台股本週挑戰收盤站穩萬九大關，金管會主委黃天牧表示，台股今年以來漲幅在亞洲主要市場僅次日本，表現相對穩健；對於市場預期美國今年有望降息，他認為對利率變化靜觀其變，資本市場基本面還是最重要。

台股1日收在18935.93點，距離萬九僅剩一步之遙，本週力拚收盤站穩萬九大關。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行業務概況報告並備質詢，他在會前接受媒體聯訪表示，監理機關不適合評論股價，他尊重市場機制；自今年初至目前為止，台股漲幅在亞洲僅次於日本，金管會認為表現還是相對穩健。

黃天牧表示，他不評論台股前景樂觀或悲觀，投資人任何階段都要注意風險、審慎選股；回顧過去一年，台股主要由AI相關類股及發展趨勢帶動，今年AI產業在全球應還是有一定程度熱度及發展上的正面趨勢，就讓市場去反應趨勢。

對於市場預期美國今年將啟動降息，黃天牧提到，一般國際間認為降息對資本市場相對有更多誘因，但過去這1、2年間利率相對處高檔，台股仍相對有表現，顯示資本市場還是基本面最重要，針對全球主要市場利率降低或維持，金管會靜觀其變。

近年國內掀起ETF投資熱潮，根據金管會統計，截至今年1月底止，台灣ETF市場規模已達新台幣4兆179億元，占整體境內基金規模6兆9746億元的57.61%，且ETF市場規模年增1兆5451億元，增幅高達62.48%。

黃天牧指出，金管會已強化收益平準金機制，讓資訊揭露更透明、符合ETF績效，國際證券監理官組織（IOSCO）先前對ETF建立監理原則，包括產品結構、資訊揭露、流動性管理等，證期局已有參考國際，針對ETF強化監理有相應規劃。

黃天牧進一步表示，金管會後續亦會強化教育宣導，希望投資人更重視ETF本身的商品特質及風險，另一方面，證期局今年也會研議開放主動式ETF。

金管會證期局副局長高晶萍表示，證期局已請投信投顧公會蒐集各國資料，研議規劃是否要推動主動式或多重資產ETF，後續會再根據公會建議，評估適時推出。（編輯：張均懋）1130304

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.201