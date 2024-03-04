台積電發威股匯雙漲 新台幣重返31.5元寫逾一週新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）護國神山台積電發威，吸引熱錢大舉湧入，不只台股強勢攻高，新台幣匯率也得以終止連3貶，重返31.5元價位，今天收盤收31.53元，升值7.6分，為逾一週新高，台北及元太外匯市場總成交金額15.895億美元。

台股今天開高走高，電子權值股台積電衝上725元歷史新天價，網通等族群多檔個股漲停，加權指數盤中觸及19333.39點續寫新高，終場收在19305.31點，大漲369.38點。

眼見台股氣勢如虹，三大法人外資及陸資、投信、自營商今天同步買超，合計買超444.74億元，其中外資及陸資買超368.78億元。

台灣今天上演股匯雙漲，不過新台幣漲幅未如想像強勁。外匯交易員說明，外資確實偏匯入，但今天匯市成交量能沒有特別熱絡，推測外資是以帳上資金或其他交易方式前進台股，而非以新匯入資金布局。

新台幣兌美元今天開盤價為31.58元，隨著台股上漲，盤中一度升破1角、最高觸及31.486元，但美元買盤持續湧入，台幣回吐部分升幅，終場收在31.53元。

外匯交易員指出，台灣債券ETF市場太火熱，投信大量「錢」進海外，抵銷新台幣漲幅，這便是台股近期強強滾，新台幣卻升勢受阻的關鍵。

展望新台幣走勢，外匯交易員分析，美國聯準會（Fed）降息時間點仍不明朗，美元指數持續盤整、難以明顯走弱，不過台股在人工智慧（AI）題材助攻之下，強勢登高，可為台幣帶來支撐，兩股力道拉鋸之下，短線新台幣料將續呈區間整理格局。（編輯：楊蘭軒）1130304