黃天牧約見吳東進吳東亮 重申對新光金監理要求

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（中央社記者謝方娪台北20日電）新光金旗下新光人壽資本不足，財務改善進程備受外界關注，金管會主委黃天牧今天約見新光金主要股東吳東進及吳東亮兄弟，重申RBC要業者自己努力達到200%，再來談監理寬容。

新壽2023年資本適足率（RBC）連2期低於200%法定門檻，新光金近日董事會決議辦理金控現金增資新台幣125億元，並將透過其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽70億元、新壽發次債籌資80億元以強化資本。

不過，黃天牧日前在立法院表示，即便如此，新壽6月底RBC仍無法達到200%門檻，金管會將繼續要求。

黃天牧今天上午進一步約見新光金主要股東，包括新光金榮譽董事長吳東進、台新金董事長吳東亮兩兄弟，表達監理機關態度。

該場會面上，除了黃天牧外，保險局長施瓊華及銀行局長莊琇媛亦在場。

外界高度關注，在新光金終於決議啟動大股東現金增資後，金管會是否會給予監理寬容，讓新壽不動產增值利益準備金可列入RBC自有資本計算。金管會官員強調，監理機關立場並未改變，請新光要自己努力，先讓新壽6月底RBC回升至200%法定門檻，再來談。

金管會明確表態2大監理要求，第1，新光金應辦理金控現金增資，進而注資新壽，其次，經營團隊作為應確保新壽今年6月底RBC可回升至法定門檻200%以上。（編輯：潘羿菁）1130320