金管會要3家上市櫃租賃訂內控準則 年底前查核

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（中央社記者謝方娪台北18日電）立委質疑租賃業成龐大金融怪獸，金管會主委黃天牧今天表示，金管會將要求中租、和潤及裕融3家大型租賃業者將專業內控準則訂入公司內規，證交所及櫃買中心將在今年底前啟動內控查核。

日前網紅Emmy拍片呼籲，「山道猴子」悲歌在台灣各角落上演，先買後付無卡分期消費利率超高，技術性規避重利罪利息上限，恐讓無數貸款族及大學生陷入負債。民進黨立委王世堅今天在立法院財政委員會上，關注租賃業是否應納管。

黃天牧答詢時表示，根據經濟部公司登記，有經營融資業務的公司逾6800家，融資並非銀行特許業務，但自2017年起，融資租賃業洗錢防制已經由金管會管理。

黃天牧提到，2022年底至2023年初外界關注先買後付（BNPL）業務風險時，金管會有找市場上最大業者中租迪和了解，金管會並參考銀行授信規則，訂定BNPL建議原則給業者，希望租賃公會通過自律規範，要求各租賃公司遵循。

金管會2023年發布對BNPL的建議，包括應建立對消費者及商家徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙、個資保護、客訴爭議處理、客戶財務風險警示及債務協處機制、訂約公平誠信、資訊充分揭露，及行銷廣告招攬應確保無虛偽不實或誤導消費者。

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黃天牧進一步指出，日前網路影片發布後，金管會約談3家大型租賃業者，考量3家業者均為上市櫃公司，金管會2週前開會，決議由金管會提供專業內控準則，並請證交所及櫃買中心要求3家業者訂入公司內規中，證交所及櫃買中心將在今年底前執行內控查核。

黃天牧表示，金管會將再要求訂定租賃公司辦理年輕人授信原則，要租賃公會請業者遵循；另一方面，租賃公司資金來自金融機構，包括銀行及票券公司等，將進一步了解租賃公司與金融機構借款名義。（編輯：楊蘭軒）1130318