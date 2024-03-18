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助壽險業接軌ICS 金管會上半年提第3波過渡性措施

2024/3/18 20:23
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（中央社記者謝方娪台北18日電）國內保險業將於2026年接軌ICS（新一代清償能力指標），為降低業者接軌壓力，金管會已陸續發布2階段協助措施，預計第2季將發布第3階段在地化及過渡性措施。

國內保險業將於2026年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）及TW-ICS（台版新一代清償能力指標），媒體報導整體壽險業接軌新制的資金缺口上看新台幣9000億元，增資壓力大。

金管會保險局長施瓊華今天在立法院財政委員會後表示，壽險業資金缺口「很難這樣算」，因每家壽險公司都是動態變化、且各家壽險公司問題不同，業者會根據過渡性措施再加上自行努力，包括調整商品結構、投資獲利、增資或發債等管道搭配以順利接軌新制，現在無法說資金缺口一定有多少、或是不是得全靠現金增資，其實沒這樣的問題。

施瓊華指出，為協助壽險業順利從RBC（資本適足率）接軌到ICS，金管會先前已發布過第1、2階段在地化及過渡性措施，包括接軌時壽險業者RBC若有達到200%法定門檻，換算至ICS未能達標，可分15年認列淨資產影響數，以分散接軌壓力，不會接軌瞬間壓力大。

施瓊華表示，預計今年上半年討論完畢後，金管會將再提出第3階段在地化及過渡性措施，主要針對新興風險等。至於壽險業是否有其他想法，若屬於金管會權責範圍，待業者提出建議後，金管會會再去評估。

另外，新光金子公司新光人壽2023年RBC恐連2期低於200%法定門檻，且新壽先前曾向金管會承諾2023年至2025年間將連3年各現金增資70億元強化資本，但2023年僅完成15億元增資，對監理機關承諾跳票。

新光金日前提交新壽財務改善計畫至金管會，遭金管會直指計畫不夠具體，為符合監理期待，新光金15日召開董事會，通過擬辦金控現金增資125億元，將全數注資新壽。若加上先前新光金通過首季將增資新壽70億元及新壽發債籌資80億元，新壽預計可獲得275億元資金。

不過，金管會主委黃天牧今天直言，即便新光金上週通過擬辦理現金增資125億元進而注資新壽，新壽6月底RBC仍無法達標，金管會將繼續要求。

施瓊華指出，新光金通過辦理現金增資125億元還不夠，金管會的要求是新壽6月底RBC要能達到200%法定門檻，新光經營團隊必須提出金管會認為方向上可達到的規劃，金管會將繼續要求經營團隊提出合理的計畫。

施瓊華也強調，財務業務改善計畫不會含監理寬容，若要談監理寬容，待新壽RBC達到200%再來談。（編輯：楊蘭軒）1130318

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