強化國際連結 證交所前進歐洲引資

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）台股近期頻頻叩關2萬點，指數屢創新高，表現在主要國際股市居前段班，引發國際投資人注意。為強化與國際資本市場連結，證交所3月遠征歐洲，一口氣拜會倫敦、盧森堡、法蘭克福等金融中心，爭取更多資金進駐。

證交所透過新聞稿指出，金管會證期局局長張振山與證交所董事長林修銘共同領軍，3月遠赴歐洲拜會當地交易所、結算機構、指數公司、保管機構、持有台股高比重的投資機構投資人、潛在大型投資機構、大型資產管理公司、金融服務機構等21家機構，協助引資。

證交所表示，除了直接傾聽重要歐洲市場參與者的建言外，證交所也向倫敦、盧森堡、法蘭克福等3地機構投資人，傳達台灣對於歐洲市場與投資人的重視。會談中針對縮短交割至T+1日的評估與影響、資本市場永續淨零趨勢、歐盟資本市場聯盟（CMU）發展進程等議題，進行深度討論及意見交流，並探詢未來合作可能性。

證交所近來接連赴美、日、星等海外引資，除搭建與重要外資面對面接觸的平台，並且更新台灣證券市場重要資訊，介紹台股優勢和發展情況後，國際資金對於台灣基本面穩健、ESG優勢予以肯定，對投資台股興趣明顯提升。

金管會主委黃天牧已經將「邁向國際」設為今年推動市場監理與資本市場發展5大方向之一，他勉勵證券周邊單位加強與國際市場的連結。

展望未來，證交所主管表示，除了持續與美國、亞洲等市場保持緊密連結外，引資步伐將陸續邁向歐洲，並開拓中東潛在投資者。（編輯：楊蘭軒）1130320