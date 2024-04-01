當沖降稅年底到期 黃天牧證實建議財部延長5年

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（中央社記者謝方娪、張璦台北1日電）當沖降稅優惠將於今年底到期，金管會主委黃天牧今天證實，券商希望當沖降稅常態化，但金管會認為不太可能、應提出一定期間，因此向財政部提出延長5年建議方案。

中央社日前獨家報導金管會29日舉行當沖降稅延長公聽會，對於券商公會呼籲當沖降稅常態化，金管會評估租稅優惠常態化違反納稅者權利保護法規定，經討論後，決定向財政部提出延長5年建議案。

黃天牧及財政部長莊翠雲今天赴立法院財政委員會，專題報告「如何積極推動金融業投注國內公共建設並達成社宅百萬戶政策目標」並備質詢，國民黨立委李彥秀關注，對於當沖降稅延長年限，兩部會是否有進行討論。

黃天牧答詢時表示，因當沖降稅年底將屆期，金管會循程序，前一段時間有提稅式支出報告給財政部，公聽會亦是循程序召開。

他提到，券商希望當沖降稅優惠常態化，金管會認為不太可能、應提出一定期間與財政部討論，因此提出5年建議方案。

現股當沖稅率減半優惠最早於2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠即將於今年12月31日屆期。

金管會已將稅式支出報告及建議案送交財政部，盼爭取3度延長，不過，租稅權責主管機關為財政部，當沖降稅是否能順利延長，還是要視財政部態度而定。（編輯：潘羿菁）1130401