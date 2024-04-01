更多編輯台推薦新聞：
鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜
生活

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

當沖降稅年底到期 黃天牧證實建議財部延長5年

2024/4/1 10:39（4/1 11:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
當沖降稅優惠將在今年底屆期。（中央社檔案照片）
當沖降稅優惠將在今年底屆期。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪、張璦台北1日電）當沖降稅優惠將於今年底到期，金管會主委黃天牧今天證實，券商希望當沖降稅常態化，但金管會認為不太可能、應提出一定期間，因此向財政部提出延長5年建議方案。

中央社日前獨家報導金管會29日舉行當沖降稅延長公聽會，對於券商公會呼籲當沖降稅常態化，金管會評估租稅優惠常態化違反納稅者權利保護法規定，經討論後，決定向財政部提出延長5年建議案。

黃天牧及財政部長莊翠雲今天赴立法院財政委員會，專題報告「如何積極推動金融業投注國內公共建設並達成社宅百萬戶政策目標」並備質詢，國民黨立委李彥秀關注，對於當沖降稅延長年限，兩部會是否有進行討論。

黃天牧答詢時表示，因當沖降稅年底將屆期，金管會循程序，前一段時間有提稅式支出報告給財政部，公聽會亦是循程序召開。

他提到，券商希望當沖降稅優惠常態化，金管會認為不太可能、應提出一定期間與財政部討論，因此提出5年建議方案。

現股當沖稅率減半優惠最早於2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠即將於今年12月31日屆期。

金管會已將稅式支出報告及建議案送交財政部，盼爭取3度延長，不過，租稅權責主管機關為財政部，當沖降稅是否能順利延長，還是要視財政部態度而定。（編輯：潘羿菁）1130401

#金管會
#黃天牧
#財政部
#財政部長
延伸閱讀
00940掛牌首日爆量破發 黃天牧：尊重市場機制金融總會呼籲當沖降稅常態化 財部：價量須權衡考量金管會：研擬開放主動式ETF 今年6月定案台灣人為什麼瘋搶ETF？盛況空前背後6大關鍵一次看書摘／牛市賺錢不是你有本事 股市小白別亂聽投資迷魂曲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.211