泰國大學來訪 民進黨：加強新南向多面向交流

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（中央社記者賴于榛台北22日電）泰國朱拉隆功大學國關研究所師生訪團今天訪問民進黨。民進黨新住民事務部主任羅美玲表示，台灣的新南向政策除著重雙向的經濟投資增加外，也持續加強民間文化、教育、醫療、農業等多面向交流。

民進黨透過新聞稿指出，泰國朱拉隆功大學國關研究所師生訪團今天訪問民進黨中央黨部，由民進黨立委暨新住民事務部主任羅美玲、副主任羅宜菁、民進黨中國事務部主任吳峻鋕、國際事務部主任李問、副主任邱雯莉接見。

羅美玲說，民進黨2016年執政後，積極推動新南向政策，致力於與東南亞國家發展各個面向交流，尤其是泰國部分，今年泰國來台學生超過6000人，來自泰國的移民或是移工也為數不少，台泰也簽訂「台泰漁業合作執行協議」，許多雙向交流都有相當進展。

訪團成員關心新南向政策過去的成果與未來的延續計畫，羅美玲則說，台灣的新南向政策不僅是雙向經濟投資增加，同時也加強民間文化、教育、醫療、農業等不同面向的交流。

她也提到，民進黨前主席、總統蔡英文以及現任主席的副總統賴清德都高度重視新住民事務，並成立專責小組，民進黨也持續倡議並努力提升新住民的權益。

李問則說，民進黨是在台灣戒嚴、威權統治的時期下所成立，與其他民主夥伴一路帶領台灣逐漸走向民主，向來以堅定的人權立場聞名，並擁有捍衛台灣的民主和主權的決心；在外交關係上，民進黨非常珍惜台灣與鄰國包含東南亞的東協國家，以及印太地區其他重要夥伴國間的長期友誼。

吳峻鋕表示，總統當選人賴清德將延續蔡總統的政策主軸，而儘管持續受到中國的干擾，但台灣仍應努力持續不懈尋求克服之道，降低對中國過度依賴，期盼未來也能與新南向國家開展更加廣泛的合作，並增加與東南亞國家公民社會以及區域政黨之間互動。

訪團詢及台灣近年與中東歐國家的關係發展及對烏克蘭的支持等議題，李問表示，台灣與中東歐國家基於共同價值，彼此能夠共感對方所面臨的挑戰與威脅．而疫情期間，立陶宛、捷克、波蘭、斯洛伐克捐助疫苗幫助台灣，台灣人至今仍非常感念。

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李問也強調，民進黨將持續堅定支持烏克蘭，台灣民眾也捐獻資金與資源給波蘭人道救援團體協助烏克蘭的難民；羅美玲補充表示，立法院也有發起援烏行動並捐贈相關物資，立委也率團前往中東歐，以行動展現支持，組成醫療團隊探視波蘭難民營。

訪團問及台海的可能衝突，李問則說，台灣對自身的國家安全負起責任，不會將他國的援助視為理所當然，但也非常感謝民主夥伴公開表態支持台灣，同時增加台灣自我防衛的能力及韌性。（編輯：林興盟）1130322