全球民主聯盟論壇 李問：台灣將持續維護區域安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北15日電）民進黨國際部主任李問14日視訊參與2024全球民主聯盟論壇時指出，台灣會堅定和烏克蘭、西藏、香港、維吾爾人等受到威權主義威脅者站在一起，且會善盡維護區域安全責任，致力維護兩岸現狀。

民進黨今天透過新聞稿指出，2024全球民主聯盟論壇（Global Democracy Coalition Forum 2024）在韓國首爾舉行，系列活動陸續在中美洲、歐洲、非洲及亞洲及進行分區會議，匯聚各國民主倡議及人權團體力量，李問昨天視訊參與論壇，分享台灣民主政治所面臨的外部威脅及內部挑戰。

李問指出，中國從未排除對台使用武力，並不斷威脅進犯，包括在空中不斷派出戰機在鄰近台灣的空域進行騷擾恐嚇，以及軍艦在海上跨越台灣海峽的中線，同時中國操作「灰色地帶」威脅，也經常對台灣的離島構成挑戰，包括金門和馬祖離島的海洋環境、漁業和海底纜線都受到破壞。

他還說，中國也在網路上透過假訊息手段來介入台灣的民主選舉，甚至散播對美國、日本、印度、菲律賓、歐洲各國的質疑，企圖破壞台灣和友好國家之間的信任；實際上，台灣長期以來一直因為中國的干涉行為而遭受孤立。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內部挑戰部分，李問表示，台灣內部仍面臨地方政治貪腐氾濫等問題，地方派系透過嚴重賄選及對選民的恐嚇脅迫，破壞台灣民主，但儘管面臨這些挑戰，台灣民眾仍希望維護和平與穩定。

李問說，台灣會堅持民主和人權，堅定和烏克蘭、西藏、香港、維吾爾人等，以及所有中國境內外，受到威權主義威脅者站在一起，且台灣將善盡維護區域安全的責任，致力於維護兩岸現狀，也期待全球民主國家能夠支持台灣，共同捍衛民主價值。（編輯：楊凱翔）1130315