出席民主峰會 民進黨：讓青年世代參與民主更具使命感

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨國際部副主任邱雯莉受邀赴韓國首爾參加第3屆民主峰會公民團體及青年論壇活動，她說，如何讓青年世代對民主參與更具使命感，願意肩負捍衛民主的責任，是當前重要的課題。

民進黨今天發布新聞稿表示，邱雯莉19日受邀赴韓國首爾參加第3屆民主峰會公民團體及青年論壇活動，於「亞洲政黨與公民社會共創跨世代團結推進民主發展」論壇擔任與談人，分享台灣的民主經驗。

民進黨說，第3屆民主峰會於3月18日至20日在韓國召開，主題為「未來世代的民主」（Democracy for Future Generations）。此論壇是由全球民主聯盟、亞洲自由民主聯盟與亞洲中心共同主辦，邀請來自台灣、泰國、菲律賓、南韓等國的智庫學者、國際組織代表、政黨工作者與談。

邱雯莉致詞表示，台灣國際參與時常受到打壓，因此分外珍惜每一個能夠與會國際夥伴對話的機會。

她提及台灣民主化的經驗指出，縱觀台灣過去幾個重大民主運動中，領導主力雖然是年輕世代，但必定與公民社會密切合作，並團結跨世代的支持力量，才成功推進重大社會改革。

她分享台灣民主發展的重要歷程中曾經發生的美麗島事件、野百合學運，以及剛滿10週年的318太陽花運動，乃至同婚法案的通過。她認為，當今要如何讓青年世代對民主參與更具使命感，同樣願意肩負捍衛民主的責任，是當前重要課題。

邱雯莉也分享台灣2024選舉所歷經的挑戰，她表示，台灣2024大選是顯著的例子，印證台灣政府與公民社會如何加強合作，確保民主不被獨裁勢力所領導的影響力作戰擊敗，台灣人民透過行動，成功抵禦外部勢力。

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她說，選舉期間中國認知作戰無所不在，包含編造新聞報導，與台灣的在地協作者合作，利用社群媒體操縱宣傳錯假訊息試圖影響公眾輿論。這些手段都是試圖分化台灣社會，阻礙建設性對話，破壞國家團結。因為中國政府很清楚，台灣社會越民主、國家越團結，越能夠獲得來自全球民主夥伴的支持，中國也就越難占領台灣。

她補充，中國對台灣的威脅不僅在選舉期間，台灣人民每天都在面對來自對岸的壓力，無論是錯假訊息、認知作戰、灰色地帶作戰、頻繁的軍事騷擾等，因此，民主鞏固的工作是台灣每一個世代都要共同承擔的任務，也是民進黨從成立以來一直堅持的重要使命。（編輯：張均懋）1130320