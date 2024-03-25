台指期恐被列窄基指數？金管會：期交所密切關注

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（中央社記者謝方娪台北25日電）近期台股上演台積電「一個人的武林」，導致台指期可能受美國規定影響被認定為窄基指數期貨，影響美系外資投資。金管會今天表示，被認定為窄基指數期貨要看一段時間而定，期交所密切關注中，金管會也會持續注意。

金管會主委黃天牧及行政院主計總處主計長朱澤民今天赴立法院財政委員會，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效進行專題報告，並備質詢。

台股加權股價指數3月站上2萬點新高，刷新歷史紀錄，黃天牧在會前接受媒體聯訪時表示，在不同階段，他都會提醒投資人8個字，即「注意風險、審慎選股」；展望今年景氣，他說，依國內相關預測機構或政府機關評估，都認為今年表現會比2023年好。

為打擊通膨預期，台灣中央銀行21日舉行理監事會，宣布升息半碼、即調升政策利率0.125個百分點，跌破市場眼鏡。

外界關注，央行升息對台股是利空或利多，黃天牧表示，利率政策為央行重要職權，央行理事會做此決定，一定經過審慎考量、充分討論，金管會不便評論央行決策，尊重央行職權。

對於市場預期，美國聯準會（Fed）可能在今年6月降息、台灣央行6月可能再升息，黃天牧重申，對央行職權，金管會尊重，不予評論，至於美國聯準會降息時點，外界眾說紛紜，對此靜觀其變。

近期台股大漲，主要由「護國神山」台積電領漲，依美國商品交易法（CEA）規定，美國散戶或機構投資人投資的海外指數期貨，若單一成份股占整體指數權重連3個月中有超過45個交易日逾3成，會認定為窄基指數期貨，屆時將禁止美國投資人交易。

金管會證期局官員表示，若以22日而言，台積電占台股權重超過3成，但被認定為窄基指數期貨必須視一段時間而定，而非單日表現，目前還在可控範圍內，期交所密切關注中，金管會也會持續注意。

金管會證期局長張振山提到，台積電為台灣前10大公司之一，金管會一定會掌握台積電狀況，像韓國有三星、美國那斯達克亦有大型成分股，是現在國際市場共同現象，金管會會持續注意台積電將來發展。

張振山也預告，金管會持續推進健全資本市場新政策，預計4月發布新藍圖，屆時金管會及周邊單位將釋出新監理方向。（編輯：張均懋）1130325