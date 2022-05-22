台灣人最愛存股配息型ETF 專家建議4大篩選關鍵指標

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）配息型ETF近來獲得不少存股族青睞，投信業者也陸續推出高股息ETF搶市；面對越來越多樣的配息型ETF，業者提醒包括歷年平均殖利率、配息穩定度、價格波動度及填息情形，是篩選ETF的4大關鍵指標。

受到本土疫情與全球通膨壓力籠罩等因素影響，全球金融市場動盪，台股也出現劇烈波動，永豐投信指出，在即將開始的第2、3季除權息旺季之際，股價大幅回檔後，也使得個股股息殖利大幅拉升，近期存股配息型ETF仍見市場熱度，對於投資人而言，原本擔心追高的投資行為，現在反倒出現了回檔進場的機會。

繼國泰、富邦投信推出高股息ETF後，這個月新募集成立的永豐優息存股ETF（00907），即將在24日上市，儘管5月份募集期間，台股及全球金融市場大幅度動盪，仍募集近新台幣22億規模；這個月季配除息的國泰永續高股息（00878）也受到息收青睞，5月份規模快速增長突破700億元；接著6月13日新光臺灣高股息基金也將登場。

市場上有不少原本即相當熱門的高股息或配息型ETF，像是老牌的元大高股息（0056）、去年推出的富邦特選高股息30（00900），季配息產品永豐台灣ESG（00888）；另外還有強調低波高息的元大台灣高息低波（00713），及國泰股利精選30（00701）等，投資人數從60幾萬人到2萬人都有。

針對篩選指標，國泰投信ETF團隊副總鄭立誠表示，包括歷年平均殖利率、配息穩定度、價格波動度及填息情形都是重要關鍵；由於投資存股型ETF，追求的是穩健配息、股價相對波動較小，一般建議採中長期投資，投資人入手前可以查詢過去配息紀錄是否穩定、是否順利填息，至於資本增值表現則視為獎金，如果沒有把握做到高賣低接，建議長期持有即可。

業者表示，股利穩定度高，長期配發的現金股利率若能高於台灣加權指數殖利率，且價格波動度低於台灣加權指數價格波動度那就是存股的首選。

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新光臺灣高股息基金經理人南震杰表示，存股族最怕景氣下修，長期存股需要度過景氣由高峰反轉向下階段，如果對景氣掌握度及判斷力不夠，投資人僅單純存股，在景氣下行階段，容易出現賺到股息、卻賠上價差的情況，存股計劃容易中斷放棄、半途而廢。

他建議在景氣下行階段，善用定期定額策略，長期可以發揮降低投資成本、投資風險效益，等待行情反轉時的收成力展現，發揮「微笑曲線」的威力。（編輯：林淑媛）1110522