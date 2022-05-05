5月份22檔ETF配息 投資人仍應留意賺股息卻賠價差

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北5日電）根據統計最新5月份各投信ETF配息公告，截自4日總共有22檔公告預估每單位配發金額，有2檔年化配息率超過6%，2檔超過4%；不過僅有2檔ETF價格今年來維持正報酬，仍要留意賺了股息，卻賠了價差。

法人表示，觀察已公告的整體配息ETF來看，還是以債券ETF為主，不過以4日收盤價來預估年化配息率，5月配息的債券ETF以群益7+中國政金債6.03%表現最佳，股票ETF部分則是國泰永續高股息6.8%表現最佳，這2檔都有6%以上的配息率。

但若以今年以來的報酬率表現來看，僅群益7+中國政金債1.94%與群益1-5年IG債0.37%維持正報酬。

群益投信表示，現行在台灣掛牌交易債券ETF檔數眾多，追蹤的標的類型包括中國政金債、美國公債、高評級公司債、產業債等等，又多具有配息機制，投資人妥善組合便能滿足資產配置的需求，也能夠以此打造月月領息的投資效果，一舉兩得。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

群益7+中國政金債ETF基金經理人曾盈甄表示，受到人行持續維持穩定貨幣政策、人民幣匯率穩定升值，且海外機構法人陸續匯入境內持有中國債券推升的三大利多因素，讓中國政金債表現穩健向上，全球金融市場受地緣政治風險影響表現震盪，中國政策金融債不僅具高信評和高債息優勢，其與國際資產的相關性低，受國際資產波動程度相對低，也是一另類避險選擇。

國泰永續高股息ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人游日傑指出，全球ESG投資已深獲認同，德意志銀行估計，全球資產包含ESG的投資規模，將於2036年大幅成長至160兆美元，與2018年約30兆美元規模相比，增幅翻4倍之多，其甚至認為屆時將有逾9成的基金管理，會將ESG納入投資流程，這除了奠定永續投資未來幾年的加速成長，也將大幅改變資產管理的樣貌。（編輯：郭無患）1110505