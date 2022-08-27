美聯準會矢言強力抗通膨 法人：台股恐回測季線

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（中央社記者張建中台北27日電）美國聯準會主席鮑爾矢言「強力」對抗通膨，引發持續大幅升息疑慮升高，重創歐美股市。法人表示，台股可能連帶受到衝擊，指數不排除回測15151點季線支撐。

鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會發表演說，表示對抗通膨之舉並未結束。他重申9月聯準會（Fed）政策會議再升息3碼可能有其適切性，並警告抑制高通膨將令美國家庭和企業「痛苦」。

歐美股市在市場恐慌氣氛升高下全面重挫，倫敦FTSE 100指數下跌52.43點，跌幅0.70%；法蘭克福DAX 30指數下跌300.49點，跌幅2.26%；巴黎CAC 40指數下跌107.30點，跌幅1.68%。

道瓊工業指數慘跌1008.38點，跌幅3.03%；標準普爾500指數下跌141.46點，跌幅3.37%；那斯達克指數下跌497.56點，跌幅3.94%；費城半導體指數下挫172.623點，跌幅5.81%。

資深分析師王兆立表示，鮑爾發表鷹派言論，市場不僅預期FED於9月持續升息3碼（1碼為0.25個百分點）的機率升高，並澆熄投資人對於明年可能開始降息的期待。

王兆立說，鮑爾警告抑制高通膨將令美國家庭和企業「痛苦」，是引發市場恐慌氣氛升高，投資人信心潰散，衝擊股市重挫的關鍵。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，投資人對於鮑爾的演說原本即持觀望態度，台股本週呈現量縮收斂走勢。不過，隨著歐美股市重挫，預期台股下週一仍可能面臨賣壓。

簡伯儀說，7月景氣燈號續亮綠燈，但景氣領先、同時指標雙雙下滑，綜合判斷分數降至24分，創2020年8月以來最低紀錄，呈現景氣擴張趨緩，台股指數不排除回測15151點季線支撐。

王兆立表示，除了可能持續大幅升息，FED也將於9月擴大縮表規模，市場資金面朝不利方向發展，此外，產業景氣欠佳，企業營運面臨庫存調整衝擊，預期台股指數不排除可能進一步回測15000點關卡，將呈大箱型整理格局。（編輯：林興盟）1110827