鮑爾放鷹美股重挫逾千點 法人：台股將再陷震盪格局

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）美國聯準會主席鮑爾強力對抗通膨鷹派言論，重創歐美股市，道瓊大跌逾千點。法人表示，持續升息衝擊經濟的疑慮再起，台股短線難擋賣壓，將再陷入震盪格局。

鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會發表演說，明白指出對抗通膨之舉並未結束，重申9月聯準會（Fed）決策會議再升息3碼可能有其適切性，升息幅度將取決於通膨及就業數據；鮑爾鷹派言論導致市場對通膨觸頂的預期落空，道瓊工業指數26日應聲大跌逾千點。

法人表示，從大盤走勢來看，台股突破季線後量能不見擴增，顯示市場對於反彈仍有疑慮，同時日KD來到超買區，經過近兩個月的緩步爬升，週K已經連7紅，短線獲利賣壓有必要釋放，隨著鮑爾發表鷹派言論，澆熄市場原先對Fed貨幣政策可能於明年轉向中性的指望，市場將重新評價，台股短線將面臨不小賣壓。

安聯投信表示，預期台股將維持震盪格局；隨著消費下滑、庫存增加、客戶砍單、廠商稼動率下滑、殺價競爭開始變成進行式，估計會在未來半年影響大盤的主節奏，讓投資操作偏向有題材的個股選擇。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，雖然今年經濟成長放緩，但全球科技業成長腳步並未因此暫停，放眼未來3至5年，包括大數據、5G、物聯網等仍維持高速成長，且在5G滲透率持續提升下，帶動的週邊需求有增無減，但目前科技產業受到高基期影響，預估至明年下半年後，科技股的成長性將重新啟動，而庫存調整問題也將在明年第2季進入尾聲。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美股企業財報公布告一段落，降低基本面不確定性，但升息議題再度成為干擾大盤走向的變數，在成交量萎縮、外資賣多於買的狀況下，壓抑權值股表現，反觀中小型股較不占權值，加上之前修正幅度較大，吸引本土資金回補，相對較有表現機會。（編輯：林淑媛）1110828