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台積電早盤跌破季線 市值降至12.87兆元

2022/8/30 09:14（8/30 09:40 更新）
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台積電30日股價走弱，早盤跌破497.5元季線關卡，市值滑落至12.87兆元。（中央社檔案照片）
台積電30日股價走弱，早盤跌破497.5元季線關卡，市值滑落至12.87兆元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹30日電）美股持續下挫，那斯達克指數下跌124.04點，跌幅1.02%。台積電今天股價走弱，早盤達新台幣496.5元，跌破497.5元季線關卡，市值滑落至12.87兆元。

美國聯準會決心激進升息以對抗通膨，投資人持續憂慮，美股29日全面收低。道瓊工業指數下跌184.41點，跌幅0.57%；那斯達克指數下跌124.04點，跌幅1.02%；費城半導體指數下跌53.94點，跌幅1.93%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.89美元，跌幅2.23%，收在82.85美元，市值4296.66億美元，居全球第9位；以台積電29日收盤價新台幣498.5元計，台積電ADR溢價約1.03%。

台積電今天持續走跌，早盤達496.5元，跌破497.5元季線關卡，下跌2元，市值縮水518億元，滑落至12.87兆元，影響大盤約16點。

台積電2022台灣技術論壇今天將在新竹登場，市場聚焦包括3奈米及2奈米先進製程技術進展，3奈米將於今年下半年量產，2奈米預計2025年量產。（編輯：郭無患）1110830

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