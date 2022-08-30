美聯準會放鷹美股續跌 法人：台股恐續探低

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）美股4大指數下跌，台股29日重挫352點收在14926點，失守萬五大關。法人表示，美國聯準會放鷹，美股表現續弱，短線台股不排除續探低。

美股收盤下挫，延續上週跌勢，道瓊工業指數下跌184.41點或0.57%，收32098.99點，標準普爾指數下挫27.05點或0.67%，收4030.61點。以科技股為主的那斯達克指數挫跌124.04點或1.02%，收12017.67點，費城半導體指數下跌53.94點或1.93%，收2744.50點。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週五晚間在全球央行年會演說放鷹，市場解讀9月聯準會利率決策會議再升3碼可能性大增，台股受美股上週最後一個交易日重挫拖累，29日終場大跌352.25點，摜破月線約15134點、季線15123點以及萬五大關，收在14926.19點，成交值新台幣2093.85億元，加計盤後2124.54億元

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超315.24億元，其中自營商賣超82億元，投信買超10.77億元，外資及陸資賣超244.01億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少2426口至873口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1651口至8155口。

法人指出，受美國聯準會放鷹影響，台股跌破月、季線及萬五大關，短線美股表現續弱，加上三大法人共賣超315億元，外資終止連2買，短線台股不排除續探低。

晶圓代工龍頭台積電29日未能守住500元大關，終場收在498.5元，跌13.5元，跌幅2.64%，市值蒸發3500億元，跌破13兆元、來到12.92兆元。外資法人賣超台積電1.18萬張，8月起至29日累計賣超達4.9萬張。

美國聯準會主席鮑爾放鷹，延續猛烈升息步調，新台幣兌美元匯率29日收盤收30.396元，重貶1.78角，寫下逾29個月的新低紀錄。

消費電子需求不佳，個人電腦產業今年下半年恐旺季不旺。法人分析，下游廠商已於第3季開始調整庫存、減緩拉料，但終端需求不明，庫存調整時間恐持續至明年上半年。

股債市場震盪，金管會29日公布上半年金控集團國內、海外投資曝險金額達34.91兆元，已提列評價或減損達8277.6億元，是2015年有統計以來最慘的半年。（編輯：張均懋）1110830