外資賣超台股244億元 大砍航空雙雄、台積電聯電
2022/8/29 20:12
（中央社記者潘智義台北29日電）美股道瓊工業指數重挫1008.38點，台股今天跟著大跌352.25點，外資賣超新台幣244.01億元，賣超前10名包括航空雙雄長榮航、華航，以及晶圓代工雙雄台積電、聯電。
觀察今年美股道瓊有3次大跌逾千點，台股跟著殺低，但外資賣超均非前列。道瓊工業指數今年3次重挫千點以上，分別為5月5日、5月18日、8月26日，次交易日台股各大跌287.92點、276.54點、352.25點；外資賣超分別為235.57億元、136.19億元、244.01億元。
加權指數今天終場收在14926.19點，下跌352.25點，跌幅2.31%，成交值新台幣2093.85億元，加計盤後交易約2129.46億元，8大類股全面收黑。
三大法人今天合計賣超315.24億元，其中自營商賣超82億元，投信買超10.77億元，連47日買超；外資及陸資則賣超244.01億元，金額為今年來第16高。
外資今天賣超前10名依序為，國泰永續高股息、長榮航、華航、聯電、元大台灣50反1、台新金、開發金、中信金、台積電、國泰金。
外資買超前10名依序為台企銀、元晶、中興電、欣興、貿聯-KY、聯邦銀、統一實、智易、精英、群創。（編輯：楊蘭軒）1110829
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