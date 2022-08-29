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鮑爾放鷹 法人：台股短線看14500點支撐

2022/8/29 19:43（8/29 20:05 更新）
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美聯準會主席鮑爾放鷹引發升息疑慮，美股重挫，台股29日收盤也跌破萬五關卡。中央社記者吳家昇攝 111年8月29日
美聯準會主席鮑爾放鷹引發升息疑慮，美股重挫，台股29日收盤也跌破萬五關卡。中央社記者吳家昇攝 111年8月29日
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（中央社記者潘智義台北29日電）受美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）強勢升息說法影響，道瓊工業指數26日重挫逾千點，台股今天也大跌352.25點，摜破萬五關卡，法人認為，後續仍須觀察美股是否續跌，14500點或成短線支撐。

加權指數今天終場收在14926.19點，下跌352.25點，跌幅2.31%，成交值新台幣2093.85億元，加計盤後交易約2129.46億元，8大類股全面收黑。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，原本市場以為7月美國通膨壓力下降，9月美國聯準會將不會升息3碼（1碼是0.25個百分點），但鮑爾卻提出維持異常升息速度，並延續高利率水準，目前市場普遍認為9月將升息3碼。因此，國際資金被迫做出調整，台股仍有修正的壓力，若無新利空，14500點應該還是有撐。

黃國偉認為，若美聯準會9月升息3碼，比原本市場預期多1碼，其實還好，畢竟這與從0利率升息1碼，或是連續升息後，再多升個1碼的影響不同；反而是聯準會將「維持高利率一段時間」的做法，讓市場預期聯準會明年降息的想法破滅，但最終結果仍須看美國實際的經濟成長率數字。

他說，若聯準會升息，美國的通膨壓力下降不多，經濟成長率轉為負數，聯準會預料仍會見風轉舵。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪指出，鮑爾強勢升息說法曝光後，美股重挫逾千點，並波及台股，但後續仍需再觀察幾天美股，現在預期台股走勢，可能還言之過早，若美股持續重挫，台股就真的要保守看待了。

劉坤錫說，市場原預期美聯準會9月升息2碼，現在卻出現可能升息3碼的說法，對股市的影響仍須再觀察。（編輯：楊蘭軒）1110829

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