美升息壓力未除 台股重挫352點連破月、季線及萬五關卡

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（中央社記者潘智義台北29日電）受美聯準會（Fed）主席鮑爾不排除9月再升息3碼說法影響，美股道瓊工業指數上週五重挫逾千點，台股今天一度大跌逾400點，隨後跌勢收斂，收盤下跌352.25點，跌破萬五關卡。

加權指數終場收在14926.19點，下跌352.25點，跌幅2.31%，連破月線15134點、季線15123點、萬五整數關卡，成交值新台幣2093.85億元，8大類股全面收黑。

台積電收在498.5元，下跌2.64%；大立光盤中一度重挫6.04%，收盤下跌4.53%，收1895元，鴻海收108元，下挫2.26%。

南洋染整公司上週五宣布退出染整業經營，轉型以不動產租賃業務為主，今天收漲停40.2元；化工股德淵收在16.95元、生技股羅麗芬-KY收在72.6元、金穎生技收60.2元，都是漲停價。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美聯準會9月可能再升息3碼比市場預期高，即使9月再升息3碼，也是高點的延續，未再進一步攀高；他預期，美聯準會升息是短空長多，7月以來的長多格局未變，投資人宜避免在市場恐慌情緒中追殺，高持股者等利空消化，低持股者可逢低布局。（編輯：張均懋）1110829