台積電早盤重挫3%失守500元大關 市值跌破13兆元

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）美國聯準會9月恐升息3碼釋出鷹派訊息，美股重挫，台股今天早盤受累大跌逾400點摜破萬五大關，晶圓代工龍頭台積電股價跌破新台幣500元關卡，跌幅一度超過3%，市值跌破13兆元。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會演說放鷹，市場解讀9月聯準會利率決策會議再升3碼可能性大增，道瓊工業指數26日終場重挫逾千點、跌幅3.03%，科技股斯達克指數下跌近4%，費城半導體指數重挫5.81%。其中台積電美國存託憑證（ADR）大跌3.23%，跌2.83美元，收在84.74美元。

台股今天早盤跟著受累，大跌逾400點，不僅摜破季線約15122點，萬五大關也告失守，大盤短期均線也不保，台積電現貨股價開盤失守500元大關，早盤最低來到496元，跌16元，跌幅3.12%，市值蒸發4149億元、跌破13兆元來到12.86兆元。

台積電將於30日在新竹舉行台灣技術論壇，各界關注台積電最新技術進展，並聚焦台積電新興客戶成果，是否釋出更多2奈米先進製程資訊，外界高度關注。

媒體報導台積電因應通貨膨脹、成本上揚，明年1月起將續調漲晶圓代工價格，台積電26日接受中央社記者詢問表示，不評論價格問題。（編輯：趙蔚蘭）1110829