台積電領先靠文化 沈榮津：3奈米廠不是天上掉下來

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）行政院副院長沈榮津今天表示，半導體產業不是只要有錢就能發展起來，還要看文化，以台積電為例，一旦遇到狀況，員工相互配合隨時救援，顯示機動性強，政府也努力備好土地水電等投資條件，台積電將先進製程3奈米廠落腳新竹，「也非天上掉下來」。

沈榮津今天出席「台灣全球化的新東向戰略」年度論壇。他在致詞時提到台灣半導體產業，強調產業發展是「一步一腳印」，這不是有錢就能發展起來，還要看文化。

他以台積電赴美設廠為例，台積電的文化是機動性很強，在設備停擺時，研發人員能互相配合、隨時救援，宛如一條龍，但美國的研發人員不是如此。

沈榮津也列舉，台積電3奈米廠會落腳新竹寶山，也非天上掉下來，期間的環評之路相當辛苦，後續還有寶山二期、中科園區8個廠要繼續努力，還有在高雄的成熟製程廠區也是。

沈榮津表示，台灣半導體產業要發展，就要有自己的先進製程、設備與材料，這一路走來，台積電很努力，政府也全力支持，如水電土地，以及所需人才都會處理好，讓產業打拚、政府也打拚。

經濟部次長陳正祺致詞表示，總統蔡英文上任時，中國是台灣最大貿易夥伴，因此致力於維持兩岸穩定，政府也開始布局世界其他市場，要讓「台灣成為世界的台灣」、「讓世界需要的台灣」。

陳正祺說，台灣對中國出口的產品內容已經開始產生變化，其中絕大部分都是中間材，又以電子產品、半導體產品占過半，兩岸的貿易，已經不再是台灣依賴中國，而是互惠互利、互相依賴。

陳正祺說，美國是台灣最大的市場、技術來源國，因此接下來「新東向」就很重要，台灣也有必要強化與美國、歐洲與日本等相同理念的國家組成聯盟。（編輯：潘羿菁）1110823