台灣高齡退休調查 未退休族群憂通膨吃掉退休金

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（中央社記者蘇思云台北29日電）台灣人壽與政大今天發布2022「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果；其中，退休信心指數首次超過60分，不過，未退族認為會比上一代更晚退休，而且最擔憂通膨可能讓退休金縮水。

中信金控旗下子公司台灣人壽與國立政治大學商學院今天共同發布調查結果，台灣人壽也發布新聞稿，今年退休信心指數、充裕指數、生活滿意指數3大觀察指數首度全部及格；其中，退休信心指數更是首次超過60分。

調查計畫成員、政大商學院金融系教授楊曉文表示，疫情反覆限制了人與人的交流，民眾對退休寂寞感升高。另外，社會保險制度仍存在勞保破產危機、健保財務收支短絀與長照2.0資源不足等問題，不能忽略這些既存的影響。

觀察分析退休準備年齡的變化，今年落在39.15歲，比2021年增加0.59歲。受到經濟環境不確定影響，未退族的退休準備工具更趨保守，今年「儲蓄與定存」持續排名第一（56.6%），保險（43.4%）則從去年的第三名，躍升為第二位，風險較高的股票（37.9%）降到第三名。

調查進一步發現，未退族對退休生活仍然憂心忡忡，在退休準備上最憂慮通貨膨脹、勞保改革與健康不好3件事；其中，每4至5名未退族中就有1人擔心通膨讓退休金縮水；已經退休但準備不充裕的受訪者，也有高達65.9%擔心通貨膨脹物價上漲讓錢越來越沒價值。

楊曉文表示，台灣民眾太重視保本概念，在高通膨低利率時代，及勞保年金改革影響下，愈年輕的未退族在退休準備上應相對要更積極，才能發揮長期複利的效果。

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調查顯示，針對勞保改革的憂心，在25至39歲的未退族中，有高達63.5%認為將來領到的勞保年金還會再打折，其中有逾5成認為會打7折，未退族自認是未來「勞保改革苦主」；不過，也有近5成過於樂觀的認為勞保破產前「不會」改革。

調查計畫主持人、政大商學院風險管理與保險學系特聘教授暨中華民國退休基金協會副理事長黃泓智指出，年輕未退族離退休有較長的時間，具時間複利效果的優勢，可採更積極穩健的目標到期投資策略，接近退休時則逐漸採取保守的投資配置，才有機會順利實現自己的退休目標。（編輯：蘇志宗）1110829