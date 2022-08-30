外資大賣金控續賣台積電 投信連48買台股創紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台股今天量縮震盪，萬五大關得而復失，終場小漲27點收在14953點。外資今天大賣金控股，續賣台積電；投信法人則創紀錄連48個交易日買超台股。

法人表示，內資買盤力道持續，外資和投信呈現「內熱外冷」格局，不過須留意美元走強下，台股資金外流壓力加重的趨勢。

台股今天量縮震盪，尾盤台積電翻黑，電子股回檔，金融下殺，加權指數小漲27.44點，收在14953.63點，成交值新台幣1830.68億元，加計盤後1848.78億元，萬五大關得而復失。

觀察三大法人動向，外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超178.67億元，其中自營商賣超8.84億元，投信買超14.88億元，外資及陸資賣超184.71億元。

根據統計，外資今年迄今賣超台股規模已達1兆805.84億元，投信法人則是連續48個交易日買超台股，投信法人今年迄今，累計買超台股規模超過2097億元。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，群創、長榮航、友達成為外資青睞前3個股，但買超張數均未超過7000張。

相較之下，金控股成為外資脫手標的，包括國泰金、中信金、新光金等前3大個股，外資今天分別賣超達4.09萬張、2.02萬張、1.71萬張。

台積電今天也遭外資賣超1.36萬張，排名第5，累計8月迄今，外資賣超台積電累計達6.3萬張。

投信法人連48個交易日買超台股，今天華新、仁寶、英業達、開發金、友達、永豐金、中華電、中信金、元大金、遠東新成為投信前10大買超個股標的。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪分析，若美元匯率持續強勢，外資將持續賣超台股，相較之下，投信連續48個交易日買超台股創紀錄，主要是國安基金穩盤因素，這也讓台股近期不易大跌。

他表示，8月開始代表中小型股的櫃買OTC指數成交量就持續走揚，顯示內資買盤力道持續，外資和投信呈現「內熱外冷」格局。

本土法人指出，美國聯準會（Fed）鷹派升息，美元指數持續走強，恐將壓抑國際股市表現，須留意亞洲貨幣競貶下，台股資金外流壓力加重的走勢。（編輯：楊凱翔）1110830