美國升息外資落跑 黃天牧：台股資金並非只靠外資

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（中央社記者謝方娪台北13日電）美國猛烈升息，外資持續匯出，金管會主委黃天牧今天強調，台股資金並非只靠外資、還有內資支撐，在升息及通膨情勢下，不能緣木求魚，期盼趕快有筆資金提振股市，股市動能應維持穩健而非暴起暴落。

黃天牧今天出席「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式暨金融防詐高階論壇」，會後接受媒體聯訪表示，美國聯準會（Fed）9月應會繼續升息，只是升息幅度多寡的差異；升息會影響國際政經情勢、也會影響台灣資本市場，金管會將密切注意。

黃天牧說，無論從殖利率、上市櫃公司營收及海外投資獲利等數據，可見台股基本面有長期投資價值；雖然升息勢必會影響國際資金流動，但美國升息是為打通膨，升息到一定程度後，若通膨出現反降，升息情況也會有所改變。

黃天牧強調，投資人應關注台股基本面，注意風險、審慎選股。

外資連月呈現淨匯出，外界關注外資何時會有回頭跡象，黃天牧回應，台股資金並非只靠外資、還有內資支撐，在升息及通膨等外在金融情勢下，不能緣木求魚、希望趕快有一筆資金進來提振股市，股市動能應維持穩健，而非暴起暴落。

黃天牧指出，金管會先前已推動股票造市制度，針對優質但交易量不高的股票進行造市，為股市提供流動性，證交所也宣示今年目標是推動10家企業在創新板掛牌，可望帶動投資人投資信心。

他說，儘管外在情勢有諸多變動性，但金管會提出的方案必須相當穩健、有長期思考，而非短期急就章。（編輯：潘羿菁）1110913