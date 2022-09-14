新台幣第3季以來貶逾1.3元 電子業匯兌收益可期

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（中央社記者張建中台北14日電）美國8月通膨率高於預期，再度牽動升息敏感神經，重創國際金融市場，台灣股匯市今天雙殺，新台幣匯率貶破31元，第3季以來貶逾1.3元。電子業以外銷為導向，且銷售多以美元計價，不僅有助營收表現，且可望有匯兌收益挹注。

美國8月消費者物價指數（CPI）較上月增長0.1%，年增8.3%稍微降溫，通膨率高於預期，市場憂心聯邦準備理事會（Fed）恐持續激進升息，引發美股重挫，道瓊工業指數大跌1276.37點，創2年多來最慘。

台灣股匯市今天表現也遭受衝擊，台股收在14658.31點，大跌236.1點；新台幣匯率盤中最低至31.156元，重貶2.66角，創3年來盤中最低紀錄，終場收在31.088元，貶1.98角，第3季以來累計貶逾1.3元。

電子業多以外銷為導向，且銷售多以美元計價，營收及獲利可望同步受惠。晶圓代工龍頭廠台積電第2季受惠新台幣貶值，毛利率攀高至59.1%，較第1季上揚3.5個百分點，超越原訂的56%至58%目標。

台積電預期，第3季平均匯率將持續走貶，有利的匯率假設有助減緩更高的通膨影響，包括更高的原料和電力成本，毛利率將約57.5%至59.5%。

新台幣兌美元今天貶破31元關卡，貶值情況大幅超過台積電預估的29.7元水準，法人預期，台積電新台幣計價的營收與毛利率表現可望持續受惠新台幣貶值效益。

聯電銷售多以美元計價，新台幣貶值，有利於營收表現，新台幣每貶值1%，將有助毛利率提升約0.3個百分點。

IC設計廠營收也多以美元計價，美元走升、新台幣走貶，有利營收表現，並有業外匯兌收益挹注獲利。電源管理晶片廠致新第1季與第2季分別有8581萬元及1.01億元匯兌收益；第3季新台幣持續走貶，可望持續有匯兌收益貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1110914