機械業受惠台幣狂貶 前8月出口匯兌收益達230億元
2022/9/14 17:37
（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美元強勢升值、新台幣匯率狂貶，挹注台灣機械業出口表現，根據機械公會統計，今年前8月受惠新台幣貶值效應，粗估機械業出口增加3.3%的匯兌收益、大約新台幣230億元。
美國8月消費者物價指數年增率高於預期，聯準會（Fed）激進升息陰影籠罩金融市場，美股狂瀉超過1200點，台灣股匯市同步走弱，新台幣兌美元匯率今天收盤收31.088元，重貶1.98角，成交金額11.66億美元。
新台幣匯率貶值有利機械廠商出口外銷，以台灣機械工業同業公會為例，會員廠商幾乎100%以外銷市場為主，新台幣匯率貶值有助機械產品出口價格競爭力。
機械公會今天接受中央社記者詢問統計，今年前8月台灣機械出口值240.43億美元，用美元計價較去年同期成長11.7%，若以新台幣計價達6959.86億元，較去年同期成長15%。
公會指出，因新台幣貶值增加3.3%的新台幣收入，前8個月出口新台幣約6960億元，乘以3.3%，大約增加230億元的匯兌收益。
機械公會日前在前8月機械設備進出口統計速報中指出，受美元強勢升息影響，亞洲貨幣全面下跌，新台幣匯率近日回貶，今年累計貶幅超過11.6%。
公會指出，鄰近國家如日本日圓貶幅更大，今年貶幅達25.8%，對台灣機械設備海外接單能力已造成嚴重影響，公會建議，政府宜放手讓新台幣持續貶值，維持機械產品出口競爭力。（編輯：張均懋）1110914
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