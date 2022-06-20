公股銀房貸利率21日反映升息 首購地板價漲至1.685%

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央行16日升息半碼，各大公股銀行20日起調高存款利率。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北20日電）央行16日升息半碼，各大公股銀行今天起調高存款利率，房貸適用的放款利率也將陸續反映，因各行庫調整依據不同，調幅0.125個百分點起跳，最快明天起施行；同時，基於市場考量，優質新貸戶仍有機會爭取到1.685%地板價。

一名行庫主管表示，反映央行16日升息半碼，市場的房貸利率地板價從1.56%升至1.685%，至於調幅超過半碼的行庫，考量市場競爭力，新承做最低價應可落在1.685%，但條件涉及首購、房地產區位和信用紀錄等。

中央銀行繼3月中旬升息1碼，6月16日再升息半碼（0.125個百分點），利率「連2升」、共1.5碼，牽動市場最低房貸利率水位漲至1.685%，換言之，今年調息前的地板價1.31%已成絕響。

以目前房貸地板價1.685%試算，比起先前的1.31%水準，每新台幣100萬元房貸、30年期，採本息平均攤還法，每個月平均本息將增加180元，年增2160元。

也就是說，若民眾貸款金額為1000萬元，1年增加利息支出超過2萬1000元。

中央銀行宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），17日起實施。（中央社製圖）

央行16日宣布調升利率後，公股銀行17日相繼公告調整後的存款牌告利率，並於今天起實施，台灣銀行、第一銀行、合庫銀行等的1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，來到1.215%，足額反映央行本次升息幅度。

不過，各天期定儲存款固定利率方面，部分行庫呈現超額反映情況，行庫高層說明，基於訂價策略，將固定利率水準調高於機動利率，把客戶導向固定利率方案，如此一來，央行下半年若繼續升息，銀行資金成本較低且固定。

而指數型房貸利率計算為「指標利率＋加碼利率」，升息將牽動房貸的指標利率調高，幅度、時間則隨各公股銀行採行的調整依據和季調、月調日期而不同。

若以各行庫定儲存款固定利率平均為房貸指標利率的公股銀行，其舊貸戶房貸利率升幅料可能超過0.125個百分點，包含台銀、華南銀行、彰化銀行和一銀；根據各行庫計算方式，最高調升幅度來到0.155個百分點。

至於公股銀行房貸戶最快何時開始有感，兆豐銀行將於明天起調整消金放款指標利率，依據為台銀、土地銀行、合庫銀、華銀、一銀及彰銀等6間行庫1年期定儲存款「機動利率」的平均數，調幅為0.125個百分點。

以一銀而言，指標利率是依照台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、台灣企銀等7間行庫，1年期定儲存款「固定利率」的平均數來決定，季調、月調均落在7月15日，具體調幅待當日公告。

至於其他行庫房貸利率調整時間，華南銀月調日期為每月的7日；土銀月調為10日、遇假日順延；合庫銀月指標利率公告生效日為每月的15日；彰銀月調生效時間為每月的15日；台銀房貸利率反映央行本次升息，則落在7月21日。（編輯：潘羿菁）1110620