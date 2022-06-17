部分公股銀定儲固定利率升幅大 房貸利率恐漲逾半碼

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（中央社記者張璦台北17日電）央行16日宣布升息半碼，存款族將有更多利息入袋、房貸族壓力加劇，據各行庫公告的新存款利率，定期儲蓄存款固定利率有調升超過半碼的情況，意味後續公布的房貸指標利率調幅，可能將升逾半碼。

隨央行16日宣布再次升息，調幅半碼（0.125個百分點），重貼現率升至1.5%，國銀今天陸續公告調整後的存款利率；大多數公股銀行的定期儲蓄存款機動利率足額反映央行本次調息幅度，不過，部分行庫的固定利率呈現超額反映情況。

行庫主管表示，固定利率調幅較大，高於機動利率，屬一種訂價策略，主要就是希望吸引客戶選擇長天期固定利率，若央行未來延續升息路徑，對銀行而言，資金成本較低。

此外，有些行庫房貸適用的放款指標利率，是依7家或6家行庫非大額定儲存款固定利率的平均數而定，也就是說，若有行庫超額反映上述固定利率，將牽動房貸利率調高超過0.125個百分點；確切利率須待各家行庫於季調、月調時公布的數字而定。

率先宣布調高存款利率的台銀指出，配合央行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，衡酌市場競爭及資金狀況，調升新台幣各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.055至0.19個百分點。

其中，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，足額反映央行這次的升息幅度，來到1.215%，2年期同樣足額反映；3年期甚至調升0.13個百分點，超額反映。

同時，1年期定儲存款固定利率，從1.07%升至1.225%，調幅0.155個百分點；2年期定儲存款固定利率調幅0.175個百分點，3年期定儲存款固定利率則調高0.18個百分點。

第一銀行也跟進調升存款利率，同樣20日起生效，據一銀存款牌告利率表，定儲存款機動利率各期別都足額反映半碼升息，1、2、3年期分別調整至1.215%、1.395%、1.395%。

一銀定儲存款固定利率方面，1、2、3年期分別調整至1.235%、1.26%、1.27%，調高至少0.145個百分點。

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檢視合庫銀一般定期存款與定期儲蓄存款的機動利率，1個月期至3年期各期別均將調升0.125個百分點；固定利率方面，1個月期至3年期各期別調升幅度落在0.125至0.19個百分點，自20日起實施。

土地銀行指出，因應市場利率水準及資金狀況，調整存款牌告利率，並自20日起實施，一般定期性存款各天期機動、固定利率均調升，調幅為0.125個百分點；1年期定儲存款機動利率也來到1.215%。（編輯：張均懋）1110617