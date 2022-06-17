美國房貸利率飆上2008年以來高點 購屋難度大增

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）本週一舉升息3碼後，美國房貸利率應聲創下35年來單週最大漲幅，飆上13年半以來最高點，使得購屋在短短一週內難度大增。

路透社報導，美國聯邦住宅貸款抵押公司（Freddie Mac）於16日公布，30年期固定利率房貸的利率較一週前大漲55個基點至5.78%，創下1987年以來單週最大漲幅，並一舉來到2008年11月以來最高點。

聯準會15日將政策利率大幅調高0.75個百分點，創下1994年以來單次最大升息幅度，以協助抑制40年來最嚴重的通貨膨脹問題。不過，這也使得追隨美國10年期公債走勢的美國房貸利率應聲勁揚。

美國線上房貸經紀商Morty的房貸事務副總裁赫克（Robert Heck）告訴雅虎財經網（Yahoo Money）：「若出現任何持久且明顯的工資或通膨螺旋跡象，都將導致更積極的貨幣政策。而在非常可能出現的極端情況下，房貸利率將漲到7%或更高，這反映了通膨環境宛如1980年代。」

美國有意購屋者原已面臨供應量低落及房價兩位數飆漲等困難，如今房貸利率急升，已構成他們的最大障礙。

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購屋網站Realtor.com經濟數據分析師瓊斯（Hannah Jones）發布聲明表示：「房貸利率走揚造成購屋成本攀高，持續對房市帶來壓力。美國消費者無論在雜貨店、加油站、購屋及租屋市場，幾乎都沒有喘息空間。」

根據Realtor.com數據，5月美國單件出售房產的定價中位數已較去年同期上漲18%至44萬7000美元（約新台幣1330萬元），換句話說，8成房貸的成本比一年前大漲約65%，相當於每月要多付820美元（約新台幣2萬4000元）。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110617