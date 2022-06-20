房市買氣凍 國泰金調查：買房意願指數降至3年新低

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布6月國民經濟信心調查，其中，買房意願指數從5月-52.6走低到6月的-53.5，降至3年新低；賣房意願也同步下滑至-12.2，為近半年新低水準，顯示買賣雙方呈現觀望，房市買氣凍結。

國泰金今天發布6月國民經濟信心調查。在房屋交易調查方面，調查顯示，賣房意願指數從5月的-8.3下滑到6月的-12.2，是2021年11月以來新低，買房意願指數也從5月的-52.6走低到6月的-53.5，是近37個月以來低點，近期民眾買賣房意願都下降。

央行今年以來利率連2升，第1季宣布升息1碼、6月16日調升半碼，不過國泰金調查期為6月1日至7日，也就是說，這次問卷調查結果主要反映央行3月調升1碼的結果。

調查顯示，42.9%民眾無意願買房，6.5%認為因房貸比重低不影響其買房意願，50.6%民眾則認為央行若再升息會衝擊買房意願。

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針對民眾買房的主要原因，調查顯示，有28.4%的民眾因結婚或獨立需求而想買房，21.3%民眾因現有房屋不敷使用想換房，16.4%民眾把買房當作投資理財，11.2%民眾是為子女將來準備，而21.1%民眾目前無買房意願。

國泰金表示，本次調查期間為6月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收1萬8870份有效填答問卷。（編輯：潘羿菁）1110620