美升息快又猛 楊金龍：6到9月不排除加開央行理事會

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（中央社記者蘇思云台北16日電）美國今年升息步調又快又猛，中央銀行總裁楊金龍表示，如果今年6至9月期間，全球國際金融市場波動劇烈，會審慎評估適當時機，若有需要也會召開臨時常務理事會。

美國聯邦準備理事會（Fed）決議升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，台灣央行今天召開第2季理監事聯席會議，也再次跟進升息腳步，包括決議政策利率升息半碼，並在明天起實施，同時調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，自7月1日起實施。

楊金龍在會後記者會上表示，今天有理事提出建議，美國聯準會（Fed）今年升息步調又快又猛，對於股票市場匯率都引起不小的波動，如果6月到9月的期間，全球國際金融市場波動非常大，大到需要央行貨幣政策回應，基於相關責任，會審慎評估適當時機，若有需要也會召開臨時常務理事會。（編輯：潘羿菁）1110616